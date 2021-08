Czyżby moda na internetowych trenerów życia trwała? Grono osób posiadających "tajemną wiedzę" stale się poszerza, a ceny usług powalają. Za kilkaset złotych wyszkolą swoich podopiecznych w zakresie psychologii duszy i astrologii. Do tej grupy dołączyła właśnie Macademian Girl, czyli Tamara Gonzalez Perea.

Pomysł na biznes nie różni się od ofert "mistrzów podrywu". Trenerzy duszy chwalą się licznymi certyfikatami i twierdzą, że posiadają tajemną wiedzę. Na swoim Instagramie, Macademian Girl przedstawia się w bardzo wdzięczny sposób.

Jako Certyfikowana Soul Coach pomogę Ci połączyć się z Twoją Duszą. W moich żyłach płynie indiańska i słowiańska krew - podaje Tamara Gonzalez Perea w biogramie na Instagramie.

Była gwiazda TVP twierdzi, że odnalazła się w duchowości i zaczęła rozwijać biznes właśnie w tym kierunku. Zaczęła świadczyć internetowe usługi "soul coachingu". Uruchomiła też własny sklep internetowy, w którym można zakupić biżuterię, kuripe, ubrania, bębny szamańskie, szale tybetańskie, kadzidła służące do oczyszczania pomieszczeń czy... czaszki wykonane z minerałów. Ich ceny wahają się nawet od 200 do 400 złotych. Na stronie byłej blogerki modowej można kupić "ręcznie rzeźbione kryształowe czaszki", którymi Perea jest szczerze zafascynowana.

Macademian Girl oferuje szeroki zakres usług. Już za 547 złotych możemy wykonać tzw. Enneagram online. A co to tak właściwie jest? Ennegearm jest testem opartym o dziewięć typów osobowości. Wprowadził go Oscara Ichazo w 1970 roku i oparł o gwiazdę dziewięcioramienną.

Ta starożytna wiedza pochodzi z czasów wielkich cywilizacji, a niektórzy twierdzą nawet, że swoje początki miała jeszcze przed powstaniem Atlantydy - pisze Macademian Girl o swojej ofercie.

Mamy jednak pewien haczyk. Okazuje się, że test ten od dawna jest dostępny na wielu stronach internetowych. Dostęp do niego ma każdy, całkowicie za darmo i obecnie jest traktowany jako forma zabawy.

Oferta Macademian Girl Zdjęcie Screen: https://mocafrodyty.pl/

Tamara Gonzalez Perea oferuje także całkowicie bezpłatne sesje wstępne. Spotkanie odbywa się online i trwa 30 minut. Macademian Girl obiecuje, że jej klienci będą mogli kierować swój biznes duszą, a za pomocą kart uda im się rozwiązać konkretne problemy. Klienci twierdzą, że są zadowoleni, a oferty trenerki ukazały się w odpowiednim momencie życia.