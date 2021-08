Ekipa Friza bardzo szybko podbiła rynek muzyczny. Ich debiutancki album "Sezon 3" jeszcze w preorderze zyskał statut złotej płyty. Piosenki Ekipy są puszczane niemal na każdej imprezie i stają się viralami na TikToku. Jak się okazuje, youtuberzy cieszą się popularnością nie tylko w Polsce.

Największy fan Ekipy okazał się być Włochem

Aga i "Stary" są jedną z najbardziej lubianych par na TikToku. Fani szybko pokochali ich za ogromny dystans do siebie i... miłość mężczyzny do polskich pierniczków. "Stary" jest Włochem i, jak podała jego partnerka, największym fanem Ekipy. Postanowił podzielić się swoimi zdolnościami muzycznymi. Specjalnie dla obserwatorów zaśpiewał "Zygzaka", czyli drugi najpopularniejszy utwór youtuberów. Choć język polski jest naprawdę trudny, trzeba przyznać, że poradził sobie bardzo dobrze. Sami zobaczcie!

Reakcje obserwatorów są bezcenne. W interakcje z fanami weszła Aga, która również nie może się powstrzymać od śmiechu.

Stary zrobił mi dzień.

Dziga dżuga, mnie to język plemienia afrykańskiego przypomina. No, ale ważne, że "luz ma" i "goła i nie pusta jest".

To jakieś rzucanie uroku było? - jeden z fanów zapytał żartobliwie.

Hahahaha na mnie, żebym gotowała - odpowiedziała Agnieszka Sobczak, partnerka Włocha.

Kim są Aga i "Stary"?

Aga, a właściwie Agnieszka Sobczak i "Stary", czyli Smeraldo Meminaj są jedną z najbardziej znanych par na TikToku. On Włoch, ona Polka - wspólnie pokazują swoje codzienne życie i wykonują różne wyzwania. Na co dzień mieszkają we Włoszech (choć niebawem przeprowadzają się do Barcelony), a Agnieszka Sobczak próbuje wkurzać ukochanego łamaniem "praw Włochów".

Ostatnio powiedziała mu, żeby zamówił pizzę z ananasem, a w Polsce spróbował jej z sosem czosnkowym. Oprócz tego "Stary" uwielbia pierniczki i uczy się mówić po polsku. Po wykonaniu "Zygzaka" widać, że nie ma barier językowych.