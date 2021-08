Marcin z "Hotelu Paradise" przyznał, że przez wakacje był mniej aktywny na Instagramie. Na koncie pojawiało się niewiele InstaStories, a ostatnie zdjęcie opublikował ponad miesiąc temu. Zdradził, co było przyczyną.

Marcin z "Hotelu Paradise" już po... ślubie?

Marcin z "Hotelu Paradise" poznał w programie Karę, z którą jest do dziś. Para zamieszkała razem i bardzo chwali sobie wspólne życie. Czy to jednak możliwe, by zdecydowali się na kolejny krok w życiu i zostali małżeństwem? Patrząc na najnowsze zdjęcie Marcina, wszystko mogłoby na to wskazywać. We wpisie wyjaśnia, co było powodem mniejszej aktywności na Instagramie. Chodzi o poważne zmiany w życiu.

Trochę mnie tutaj nie było. Będę starał się wrócić do częstszego wrzucania zdjęć. Wróciłem do branży IT, z czego bardzo się cieszę. Stąd też mój mniejszy udział w social mediach. Dużo materiału do przyswojenia i tym samym brak czasu na Instagram. Zawsze chciałem pracować zdalnie, by móc podróżować, zwiedzać piękne miejsca, doświadczać. Praca, którą się obecnie zajmuje daje mi taką możliwość - tłumaczy Marcin.

W ostatnim zdaniu wpisu znalazło się ciekawe pytanie.

Tak swoją drogą - fajną mam żonkę, co? - rzuca żartobliwie Marcin.

Pytanie odnosiło się do zdjęcia, na którym para pozuje w strojach ślubnych. Kara ma na sobie długą białą suknię do ziemi, a Marcin elegancki garnitur. Wiadomo jednak, że to jedynie stylizacje na potrzeby sesji realizowanej we Włoszech. A szkoda!

