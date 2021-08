Wpadki telewizyjne zawsze wzbudzają spore zainteresowanie wśród widzów. Tym bardziej, jeżeli biorą w nich udział zwierzęta. Kanadyjski dziennikarz, który zajmuje się prognozowaniem pogody, z pewnością nie przewidział jednej rzeczy. Podczas jego występu na wizji pojawił się pies, który przez internautów został okrzyknięty "psem chodzącym po wodzie".

Zabawna wpadka podczas prezentowania pogody. Na wizji pojawił się nieproszony gość

Praca dziennikarzy wiąże się nie tylko z występami na żywo, ale również i z umiejętnością odnalezienia się w każdej sytuacji. Na TikToku krąży zabawny filmik, który w ekspresowym tempie zyskuje na popularności. Wideo opublikowała użytkowniczka Diane Koko1. Krótki filmik przedstawia dziennikarza stacji Global Toronto, prezentującego pogodę. W pewnym momencie w kadrze można zauważyć małego psa, który przed kamerami zdecydowanie czuje się jak ryba w wodzie i nie zamierza szybko zniknąć. W pewnym momencie zmienił się ekran, a pies ujawnił swoje zdolności.

Niesamowity pies chodzi po wodzie - czytamy.

Pojawienie się niespodziewanego gościa na wizji nie zaskoczyło dziennikarza na tyle, by przerwał swój wywód, tylko dzielnie kontynuował program. Mężczyzna próbował przegonić pupila z kadru, ten jednak postanowił do końca wykorzystać swoje pięć minut na antenie. Nie wiadomo, czy pies należy do dziennikarza i skąd wziął się w studiu. Natomiast jego obecność była nie lada gratką dla wszystkich widzów oglądających tego dnia pogodę. Trzeba przyznać, że dziennikarz do samego końca pokazał profesjonalizm.