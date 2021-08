Sharon Stone kilka ostatnich dni spędziła w Wenecji. Chociaż czas leci, to uroda gwiazdy wydaje się nie przemijać, o czym świadczą najnowsze zdjęcia. Na fotografii na łodzi bez skrępowania prezentuje się w krótkich szortach i topie.

Sharon Stone o słynnej scenie w "Nagim instynkcie"

Sharon Stone zachwyca na wakacjach w Wenecji

Sharon Stone jest jedną z tych aktorek, które starzeją się z prawdziwą klasą. Gwiazda nie uległa presji środowiska i w przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży, nadal przypomina siebie. Pomimo tego, że nie wstrzykuje w swoją twarz botoksu ani nie poddaje się operacjom plastycznym, wciąż prezentuje się fenomenalnie, a co najważniejsze - naturalnie. Fotografie z Wenecji zdają się tylko to potwierdzać.

Aktorka postawiła na bardzo młodzieżowy strój - krótki top i obcisłe szorty, między którymi widać fragment brzucha. Nie bez komentarza pozostanie także fryzura 63-latki. To zwichrzone wiatrem kosmyki sięgające uszu.

Nie jesteśmy jednak zaskoczeni - Sharon niemal co roku wrzuca do sieci zdjęcia z wakacji, często prezentując się przy tym w samym stroju kąpielowym. Za każdym razem takie ujęcia gwiazdy wzbudzają zachwyt. Wiadomo jednak, że aktorka musiała o siebie dbać, bo nie tylko geny, ale przede wszystkim zdrowy styl życia sprawiają, że mimo upływu lat, jej ciało tak wygląda.

Sharon Stone dziś ma 62-lata i dalej jest seksbombą. Na koncie ma niezliczone romanse

Nie ma oczywiście jednego wzoru sylwetki, którą określimy mianem "pięknej" - najważniejsze, żeby wyglądać zdrowo i dobrze się ze sobą czuć.