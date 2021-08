Zaręczyny Friza i Wersow wciąż są jednym z najgorętszych tematów ostatnich dni. Fani przyznali, że czekali na ten moment. Pod zdjęciami influencerów zebrały się liczne gratulacje. Weronika Sowa przyznała, że był to jeden z najpiękniejszych dni jej życia. Okazuje się, że Ekipa już wcześniej wiedziała o zamiarze Karola Wiśniewskiego, a data zaręczyn miała znaczenie.

Zobacz wideo Friz pokazują gdzie spędza wakacje z Wersow. Hotel robi ogromne wrażenie

"Karol nie ma pamięci do dat. Moje urodziny ma zapisane w kalendarzu"

Do najnowszego filmu z serii "Czy to prawda, że" Wersow postanowiła zaprosić Poczciwego Krzycha. Youtuber zapytał Weronikę Sowę, czy czeka na pierścionek zaręczynowy. Influencerka przyznała, że rozmawiała o ślubie z Karolem tylko raz. Mówiła, że jej partner nie ma pamięci do dat, ale podejrzewa, że Friz oświadczyłby się w rocznicę. Pamięta on tylko tę datę i urodziny Wersow, ponieważ zapisał je sobie.

Karol nie ma pamięci do dat. Moje urodziny ma zapisane w kalendarzu - powiedziała Wersow.

Czyżby Friz oglądał nagranie Wersow? A może partnerka tak dobrze go zna? Okazało się, że Karol Wiśniewski oświadczył się Weronice dokładnie w dniu ich trzeciej rocznicy. Friz wybrał bardzo romantyczne miejsce na wypoczynek i zaskoczył ukochaną. Póki co, nie znamy szczegółów całego wydarzenia.

Ekipa stresowała się oświadczynami Wersow i Friza

Pod zdjęciami informującymi o zaręczynach youtuberów nie obyło się bez gratulacji. Ekipowicze składali życzenia parze. Jedna z Ekipowiczek zdradziła, że wszyscy stresowali się tym dniem.

Cała Ekipa się stresowała razem z Frizem - powiedziała Fusialka o zaręczynach swoich przyjaciół.

Fani domniemają, że to właśnie Friz poprosił Kamila Chwastka o zadanie pytania na odcinku Wersow, aby nieco ją naprowadzić.

Friz i Wersow na romantycznym wyjeździe. Wystrój i cena hotelu robią wrażenie

Żegnaj bracie - skomentował w żartobliwy sposób zaręczyny Wersow i Friza ich przyjaciel - Patec.

Chłopaki z Ekipy postanowili pogratulować w humorystyczny sposób. Nowciax stwierdził, że wieczór kawalerski Friza będzie ciekawym wydarzeniem, natomiast Poczciwy Krzychu zastanawia się, kto go tym razem znajdzie. Podczas wesela jednego z operatorów, postanowił udać się na spacer i zgubił się. Karol Wiśniewski odnalazł go w brudnym ubraniu, ale humor dopisywał. Oby tym razem obeszło się bez przygód.