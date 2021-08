Katarzyna Cichopek nie daje o sobie zapomnieć. W mijającym tygodniu pojawiła się na dwóch imprezach. Najpierw na ramówce TVP grała nogą na ściance, a następnie pojawiła się na premierze książki. Kolor jej sukienki zwracał uwagę.

Katarzyna Cichopek na premierze książki. Kolor sukienki w porządku, ale butami mogła wszystko zepsuć. Nie tym razem

Katarzyna Cichopek zdecydowanie bardziej od sportowego stylu woli ten elegancki. Aktorka bardzo często stawia na sukienki. Zwykle wybiera modele w kwieciste wzory lub ozdobione falbanami. Tym bardziej na większe wyjścia Cichopek stara się znaleźć szykowne kreacje. Wówczas zwiewne sukienki zamienia na te bardziej wieczorowe, często sięgające do ziemi. Właśnie w takiej kreacji pojawiła się na ramówce Telewizji Polskiej.

Już kolejnego dnia chabrową sukienkę z rozcięciem zamieniła na fioletową, dopasowaną do sylwetki kreację. Katarzyna Cichopek postawiła na sukienkę z głębokim dekoltem i długim rękawem. Kreacja sięgająca do połowy łydki ozdobiona została złotymi koralikami. Aktorka już kiedyś olśniła fanów stylizacją, jednak wówczas postawiła na niepasujące buty. Jak było tym razem? Zdecydowała, że fioletową sukienkę zestawi z beżowymi sandałami na szpilce. Do tego kopertówka w tym samym kolorze i złota biżuteria.

Trzeba przyznać, że to chyba jedna z lepszych stylizacji aktorki.

