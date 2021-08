W nowym sezonie produkcja "Hotelu Paradise" zdecydowała się na zmianę piosenki czołówkowej. Wcześniej słyszeliśmy utwór w wykonaniu Soni Szklanowskiej z drugiej edycji, teraz wykonuje ją Bogusia Brzezińska z trzeciej odsłony show. Co na ten temat ma do powiedzenia poprzedniczka Bibi?

Sonia z "Hotelu Paradise" wspomina nagrywanie piosenki

Utwór w wykonaniu Bibi z "Hotelu Paradise" i Kamila Bijosia nosi tytuł "Raj mi daj". Do piosenki powstał teledysk, który swoją premierę na Youtubie miał w środę, 25 sierpnia. Świeżo upieczona wokalistka podczas nagrywania go miała okazję przeżyć kolejną przygodą, ponieważ wszystko działo się na Zanzibarze. Wróciła więc na rajskie plaże, które wspomina z udziału w programie. Sonia, oglądając teledysk, przypomniała sobie, jak sama przeżywała to co Bibi.

Aż mi się jakoś tak smutno zrobiło jak to oglądam. To była wspaniała przygoda, przepiękne przeżycie, Zanzibar, nagrywanie klipu i to, jak się ten utwór przyjął... - mówi na InstaStories Sonia.

Sonia ma świadomość, że czas leci, a etap z "Hotelem Paradise" dla niej już dobiegł końca. Nie ukrywa, że chce jej się płakać z tego powodu.

Życie jest piękne i zaskakujące, że nam coś takiego zsyła.... Coś się kończy, coś zaczyna i to niestety już myślę, że się skończyło na zawsze. Miejmy nadzieję, że jeszcze będzie pięknie, ale to dużo emocji i takie wzruszenie... Wiem, Sońka płaczka, ale fajnie wrócić wspomnieniami - wyznała na Instastories.

Sonia nie odniosła się jednak do piosenki Bibi. To ciekawe, zważywszy na fakt, że utwór nie został dobrze odebrany, a pod teledyskiem na YouTubie nie brakuje krytycznych komentarzy i porównań do poprzedniej piosenki w wykonaniu Soni.

