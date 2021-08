Marta i Paweł to jedyna para, która powstała w najnowszej edycji programu "Rolnik szuka żony". A niewiele brakowało, by kobieta opuściła gospodarstwo. Na szczęście zakochani odbyli poważną rozmowę, podczas której zdecydowali, że będą walczyć o swoją relację. Udało się im i do tej pory tworzą szczęśliwy związek. Niedawno podjęli decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Właśnie ten plan zrealizowali.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak mijały Marcie ostatnie dni przed wyprowadzką

"Rolnik szuka żony". Marta i Paweł zamieszkali razem

Marta i Paweł jakiś czas temu kupili mieszkanie, które znajduje się w miejscowości położonej niedaleko rodzinnego domu rolnika. Było ono w bardzo złym stanie, dlatego zakochani musieli włożyć sporo pracy i energii w remont. Jednak byli pewni, że efekt będzie taki, jaki sobie wymarzyli. Teraz okazuje się, że wyprowadzka Marty stała się faktem. Oboje dodali na InstaStories zdjęcie, za pomocą którego ogłosili radosną nowinę.

Andrzej Duda zaliczył wpadkę, za co zganiła go prezydent Mołdawii

Kobieta siedzi przy stole, przed nią stoi drink, i uśmiecha się w stronę obiektywu:

Dzisiaj mamy ważny dzień... Marta zostawia Warszawę i przeprowadziła się na wieś - informują.

Marta i Paweł z 'Rolnik szuka żony' zamieszkali razem Instagram.com/ pawelfarmer

Marta relacjonowała w mediach społecznościowych, jak mijały jej ostatnie dni w ukochanym mieście. Wybrała się na imprezę, by do końca wykorzystać możliwości Warszawy. Jednak nie żegna się z nią definitywnie - nie sprzedała swojego mieszkania, zacznie je wynajmować.

Edyta Górniak chce pojednać się z Dodą. "To bardzo przykre, że ją to spotkało"

To pierwszy poważniejszy krok w ich związku. Jaki będzie następny? Marta i Paweł nie wykluczają, że kiedyś staną na ślubnym kobiercu. Kobieta już jakiś czas temu przyznała, że przegląda strony z sukniami.