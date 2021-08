Michał Baryza po zakończeniu programu "Top Model" postanowił skupić się na karierze sportowej. Model dwukrotnie pojawiał się w programie "Ninja Warrior Polska". Po raz pierwszy jego sportowe wyczyny mogliśmy oglądać w 2019 roku. Niestety podczas przygotowań do kolejnej edycji popularnego show przytrafił mu się wypadek.

Wpis Michała Baryza przeraził jego fanów. "Pisz, co się dzieje!"

Michał Baryza uległ wypadkowi i trafił do szpitala

W środę 25 sierpnia Michał opublikował na swoim Instagramie post, który zaniepokoił fanów. Okazało się, że podczas przygotowań do zawodów "Ninja Warrior" doznał poważnej kontuzji. Niestety w najbliższym czasie Baryzę czeka operacja.

To są właśnie te momenty, przez które chcąc nie chcąc, trzeba się zatrzymać. Szykując się do zawodów "Ninja Warrior Polska", wystrzeliła mi przepuklina pachwinowa. Sport, nikt tego nie chciał. Wrócę silniejszy, zawsze sobie to powtarzam - napisał Michał.

Do wpisu zostało również dołączone zdjęcie, na którym możemy zobaczyć rękę 29-latka, leżącą na szpitalnym łóżku z wbitym w nią wenflonem. Baryza wyznał, że obawia się tego, co może go czekać na stole operacyjnym.

Teraz niestety czas trafić na stół operacyjny. Mimo że jestem dużym chłopcem, to boję się operacji, boję się obudzić już po, boję się igieł przede wszystkim - wyznał Baryza we wpisie na Instagramie.

Model może liczyć jednak na swoich wiernych fanów, którzy trzymają za niego kciuki i życzą szybkiego powrotu do zdrowia.

Trzymamy kciuki i jesteśmy z tobą.

Zdrówka! Szybkiego powrotu do formy - napisały fanki w komentarzach pod postem.

Michał Baryza - model, sportowiec i fizjoterapeuta

Michał Baryza stał się popularny za sprawą uczestnictwa w programie "Top Model". W 2014 roku po raz pierwszy do programu mogły się zgłaszać nie tylko modelki, ale także modele. Baryza od samego początku świetnie sobie radził i dzięki czemu dotarł do ścisłego finału.

Michał jest z zawodu fizjoterapeutą. Jego długoletnie doświadczenie pomogło wrócić do formy wielu pacjentom.

Pan Bóg obdarował mnie takim zmysłem, takim dotykiem, że usprawniam ludzi w krótkim czasie. Wykorzystuję to i staram się pomagać ludziom jak najwięcej - powiedział w rozmowie podczas programu "Dzień dobry TVN".