Łazienka to bardzo ważne pomieszczenie w domu. Powinno zostać urządzone tak, abyśmy mogli bez problemu zrelaksować się długą kąpielą po ciężkim dniu, czy szybko wyszykować rano do pracy. Na jakie aranżacje postawiły gwiazdy polskiego show-biznesu? Jedne wnętrza to uosobienie przepychu, inne - skromne, ale przytulne! Kto ma najładniej?

Zobacz wideo Maja Hirsch pokazała na livie, jak remontuje łazienkę

Łazienki gwiazd - przeważa biel, choć są wyjątki

Małgorzata Kożuchowska

Aktorka zdecydowała się pokazać fragment łazienki, w której nie brakuje kontrastów. Jasnobeżowe kafelki oraz piękną jasną wannę zestawiła z zielonymi roślinami, stwarzając w ten sposób świetną przestrzeń do relaksu.

Małgorzata Socha

Socha postawiła na biel oraz element stylu prowansalskiego pod postacią okiennic. Do tego ciekawe płytki w klasyczny czarno-biały wzór, dużo świec i odświeżaczy zapachowych - wieczór w wannie musi być magiczny!

Julia Wieniawa

Nagrania z remontu nowego mieszkania młodej celebrytki były niczym odcinki popularnych zagranicznych programów rozrywkowych, które zachwycają metamorfozami domów i mieszkań. Ogromna przestrzeń została dopracowana w każdym detalu - włącznie z łazienką. Pomieszczenie jest bardzo kobiece, nieco cukierkowe, ale nadal przytulne i ze smakiem. Róż to dość odważny kolor, który jednak świetnie do Julii pasuje.

Monika Richardson

Po królewsku swoje łazienkowe cztery kąty urządziła Monika Richardson. Czerń pięknie kontrastuje z bielą. Nie brakuje dużego lustra z żarówkami oraz dwóch umywalek. Jest minimalistycznie i w duchu glamour.

Blanka Lipińska

Autorka poczytnych polskich powieści erotycznych stawia na luksusy. Przy projekcie nowej łazienki Blanka zaznaczyła, że liczy na dużą przestrzeń, po której widać będzie pieniądz. Patrząc na projekt widzimy mroczne, intrygujące wnętrze, które, trzeba przyznać, do Blanki świetnie pasuje.