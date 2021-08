Ekipa Friza codziennie zdobywa większą popularność. Wiemy, czym zajmowali się członkowie Ekipy jeszcze dwa lata temu

Ekipa Friza powstała już niemal trzy lata temu. Pod koniec sierpnia 2018 roku ukazał się pierwszy film na kanale YouTube Ekipy. Karol Wiśniewski był już bardzo doświadczonym youtuberem. Wcześniej nagrywał filmiki na rolkach, łapał pokemony z przyjacielem - Mateuszem Trąbką, a jego kariera nabrała tempa, kiedy publikował treści ze swoją byłą dziewczyną Kingą. Postanowił stworzyć projekt inspirowany twórcami ze Stanów Zjednoczonych. Trzeba przyznać, że ma wyczucie co do trendów, ponieważ pomysł ten przyjął się natychmiast. Jesteście ciekawi, czym zajmowali się członkowie Ekipy nim zyskali sławę?

Wersow studiowała prawo i pracowała dorywczo w restauracji

Weronika Sowa niejednokrotnie wspominała o swoich studiach prawniczych. Aktualnie ma urlop dziekański i został jej jeden rok prawa. Uczyła się na krakowskim "Fryczu", czyli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i już od najmłodszych lat chciała być niezależna.

Chętnie pomagała na dworku swoich rodziców. Jak twierdzi - chcieli oni, aby poznała wartość pieniądza. Ta praktyka z młodości znalazła swoje odzwierciedlenie w dorosłym życiu. Wersow w trakcie studiów dorabiała sobie jako kelnerka. Po zdobyciu ogromnej popularności w Ekipie Friza postanowiła nagrać film, w którym powróciła na jeden dzień do pracy. Pokazała, jakie obowiązki do niej należały, i co najchętniej polecała klientom.

Wujek Łuki rzucił pracę w Holandii na rzecz Ekipy

Karol Wiśniewski i Łukasz Wojtyca poznali się za pośrednictwem Tromby. Mężczyźni mieszkali razem w Holandii, gdzie Wujek Łuki miał swoją stałą pracę. Był bardzo ceniony w firmie, w której pracował i dobrze zarabiał. Friz opowiedział mu o swoim pomyśle na biznes i zapytał, czy chciałby mu pomóc. Na tamten moment nie mógł mu zapewnić tak dużych pieniędzy, jakie Wojtyca zarabiał za granicą. Był jednak pewny sukcesu i obiecał, że niebawem go osiągną. Wujek Łuki zaufał Frizowi i nie pożałował. Obecnie jest menadżerem większości Ekipowiczów, bierze udział we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach i posiada profil na Instagramie, który odwiedzą dziesiątki tysięcy followersów.

Członkowie Ekipy początkowo dorabiali w gastro

Mini Majk chętnie popisuje się swoimi umiejętnościami barmańskimi - ostatnio nawet nagrał filmik, na którym pokazuje, jak wymyśla ciekawe drinki. Ma to związek z jego przeszłością. Karola Wiśniewskiego poznał kiedy pracował w barze. Był jedną z większych atrakcji i obsługiwał imprezy. Friz szukał do swojego projektu osoby niskorosłej, a ich wspólny znajomy zaproponował właśnie Mateusza Krzyżanowskiego. Przez pewien czas youtuber łączył ze sobą obie prace. W wywiadzie dla "WiP Bros" podał, że obsługa imprez na początku przynosiła mu większe zyski niż nagrywanie filmów z Karolem. Na karierę influencera postawił dopiero przy okazji daily.

Z pracą w gastro miało do czynienia więcej Ekipowiczów. Przeprowadzając się do Krakowa, Murcix była zwykłą dziewczyną z małego miasta. Posiadała swój prywatny Instagram, a do zmian namówił ją Mixer, z którym wówczas się spotykała. W Krakowie podjęła się pracy w jednym z fast foodów oraz rozpoczęła studia psychologiczne. Z dnia na dzień stawała się jednak coraz bardziej rozpoznawalna i musiała zrezygnować z pracy. Marta Błoch po długich namowach zdecydowała się otworzyć swój kanał.