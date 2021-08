Małgorzata Kożuchowska raczej stawia na naturalny wygląd. Na co dzień nie szaleje z fryzurami czy makijażami. Ewentualnie na wielkie wyjścia decyduje się na nieoczywiste uczesania czy mocniejszy makijaż. I oczywiście na potrzeby filmów i seriali, w których gra, przechodzi najróżniejsze metamorfozy, co już wiele razy udowadniała. Teraz pokazała się bez jakiejkolwiek charakteryzacji i bez makijażu.

REKLAMA

Małgorzata Kożuchowska opowiedziała o swoim dzieciństwie i byciu mamą

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska była na masażu twarzy

Małgorzata Kożuchowska pokazała się bez makijażu

Małgorzata Kożuchowska, w związku z zawodem, jaki wykonuje, musi liczyć się z tym, że podczas nagrań filmów, seriali, programów czy robienia zdjęć do kampanii reklamowych na jej twarz nakładana jest spora ilość kosmetyków. Nawet jeśli efekt końcowy wygląda bardzo naturalnie. W zawodzie aktorki, piosenkarki czy modelki ważne jest w takim razie, by dobrze zadbać o cerę i skupić się na dobrej pielęgnacji, by skóra była utrzymana, w jak najlepszej kondycji.

Kożuchowska dobrze wie, że trzeba zachować balans. O ile na potrzeby pracy pozwala sobie na makijaże, to w wolnych chwilach stara się nie nakładać ani grama kosmetyku na twarz. Aktorka dołączyła też do grona gwiazd, które coraz częściej pokazują się bez makijażu, co zdaje się, że jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. W czasach, w których media społecznościowe kreują często krzywdzące standardy, wiele osób chce pokazać, jak ważna jest naturalność i najważniejsze, by czuć się dobrze z sobą samym.

Małgorzata Kożuchowska pokazała, że to nic strasznego, by zaprezentować się w wersji saute i brawa dla niej za to!

Małgorzata Kożuchowska bez makijażu Instagram/malgorzatakozuchowska_

Kożuchowska wrzuciła zdjęcie ze ślubu. Suknia piękna, ale patrzymy na bukiet