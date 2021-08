Wszystkie piosenki, które zostały wypuszczone przez członków drugiej odsłony popularnego projektu, cieszą się ogromną popularnością. Sukces muzyczny był na tyle duży, że już niebawem rozpocznie się pierwsza trasa koncertowa Teamu X. Grupa influencerów odwiedzi siedem miast i zaprezentuje fanom wszystkie dotychczas nagrane utwory. Tymczasem na YouTubie pojawiła się nowa piosenka, którą nagrali Sheo i Julia.

Team X "Przy tobie" - nowa piosenka

W niedzielę 22 sierpnia na oficjalnym kanale Teamu X pojawił się nowy teledysk do utworu "Przy tobie". Jest to ballada miłosna opowiadająca o uczuciu łączącym Sheo i Julię. Teledysk do piosenki został zrealizowany w kilku lokalizacjach: w niewielkim mieszkaniu, w parku oraz na wrotkarni. "Przy tobie" to kolejny utwór, który najprawdopodobniej usłyszymy podczas trasy koncertowej youtuberów.

Sheo i Julia pokazali kulisy powstania teledysku

Influencerzy opublikowali również film, na którym pokazali kulisy powstania klipu. W jednej ze scen Sheo wyznał, że nagrywanie teledysku w miejscu publicznym jest stresujące, ale o wiele większy stres pojawia się w momencie, gdy sam nagrywał vlogi. Julia była nieco innego zdania, ponieważ uznała, że mówienie do kamery wcale nie jest takie straszne.

Nagrywanie teledysku wśród ludzi, którzy chodzą dookoła, jest straszne. Co jest straszniejsze? Jak kiedyś nagrywałam vlogi sam, jak ma się operatorów, to jest to trochę bardziej profesjonalne - wyznał w filmie Sheo.

Fani są zachwyceni nową piosenką, którą nagrali członkowie Teamu X

W komentarzach pod filmem fani nie kryli zachwytu nową piosenką i teledyskiem. Widzowie nie mogli wyjść z podziwu, jak pięknie prezentują się Sheo i Julia. Dużo pozytywnych opinii zebrał również sam Marcin, nad którego talentem rozpływali się internauci.

Piosenka jest świetna, tak samo jak teledysk. To trzeba przyznać Julka i Maciek bardzo do siebie pasują.

Sheo i Julia pięknie śpiewają. Kochani pięknej wspólnej miłości wam życzę!

Sheo ma taki piękny głos, idealnie pasuje do tej piosenki.

Sheo ma szczerze talent do śpiewu, działaj z tym chłopie - komentują fani.

Czy uważacie, że zachwyty fanów Teamu X są słuszne i nowa piosenka rzeczywiście jest taka rewelacyjna? Od daty premiery utwór zebrał prawie 500 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Ciekawe, czy trasa koncertowa, która rozpocznie się pod koniec sierpnia, zdoła przebić show, które całkiem niedawno zaprezentowała Ekipa Friza?