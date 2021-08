Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio podzieliła się z fanami tajemniczą odpowiedzią na pytanie o nowego partnera. Krążyły plotki, że to Maciek z tej samej edycji, co ona, jest jej wybrankiem. Czy to możliwe? Wypowiedź uczestniczki pozostawia pole do namysłu.

Zobacz wideo Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina ślub z Karolem. "Pieprz***na burza"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie nie dają szans dwóm parom

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiedziała na pytanie o związek

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w weekend przyznała, że już pogodziła się z krytyką, jaka spadła na nią po udziale w programie. Chociaż na początku mocno to przeżywała i nie mogła zrozumieć tak negatywnego odbioru ze strony widzów, dziś jest zdecydowanie spokojniejsza i wyciąga z tego lekcję.

Program dał mi cudowną rodzinkę i dużą wiedzę, którą dziś wykorzystuję - napisała.

InstaStories Igi ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' instagram

Kolejne pytanie dotyczyło życia uczuciowego Igi. Ponieważ niedawno uczestniczka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaprosiła do siebie Maćka, który pojawił się w tej samej edycji, co ona, fani mogli być ciekawi, czy związała się właśnie z nim. Chłopak ostatnio przyznał, że się z kimś spotyka, a już kilka dni później pochwalił się wspólnym gotowaniem w... domu Igi. Tropów jest więcej. Jej odpowiedź dotycząca ewentualnego związku również jednoznacznie nie wskazuje, że jest dalej singielką.

To pytanie pojawia się często. Część mojej prywatności, jaką jest moje serducho, pozostawiam dla siebie - odpisała Iga.

InstaStories Igi ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' instagram

"ŚOPW". Maciek był w salonie Izabeli. Uzyskali modną fryzurę

Myślicie, że Iga i Maciek mają się ku sobie?

