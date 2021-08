Piotr "Nowciax" Nowak jest ogromnym fanem wędkarstwa. Od najmłodszych lat jeździł ze swoim ojcem na ryby i to właśnie on zaraził go pasją do łowiectwa. W swojej twórczości stara się przeplatać tę tematykę. Kiedy wypuszczał swój merch postawił na wzory związane z wędkarstwem, a będąc w Dubaju zabrał Ekipę na ryby. Postanowił powtórzyć tę akcję w Polsce i zorganizować Ekipowe zawody łowieckie.

Ekipowe zawody wędkarskie. Wersow o łowieniu ryb: Co ja robię ze swoim życiem?

Nowciax zabrał członków Ekipy Friza na pobliskie łowiectwo. Mimo złej pogody i wczesnej pory stawiło się sześciu członków. Jak stwiedził Piotr Nowak, miał do czynienia z prawdziwymi weteranami. Sam przyznał, że nigdy nie miał ochoty wstawać, kiedy czekały na niego obowiązki, ale na ryby był gotowy o każdej porze dnia. Przygotował sześć stanowisk, a w tym czasie podekscytowani członkowie Ekipy dotarli do miejsca docelowego.

Co ja robię ze swoim życiem? Wstaje o siódmej rano i idę na ryby - opowiada o swoich porannych przemyśleniach Wersow.

Influencerka zdradziła, że zadzwoniła do swojego ojca, aby poradzić się w kwestii łowiectwa. Podczas pobytu w Dubaju nie szło jej najlepiej i postanowiła to sobie odbić. Zakupiła własną przynętę i sama ją nałożyła. Porady od taty okazały się być skuteczne i pożyczyła innym Ekipowiczom swój towar.

Kto okazał się być najlepszym wędkarzem w Ekipie?

Najcięższą rybę udało się złowić Poczciwemu Krzychowi. Jego karp ważył 1,58 kilogramów! Jednak o wygranej nie decydowała pojedyncza zdobycz. Ekipowicze ważyli każdą złowioną rybę, a następnie ją wypuszczali do wody i sumowali wyniki. Najlepsza okazała się być Wersow z wynikiem 4,65 kilogramów. Jak widać odpowiednie przygotowanie i zaopatrzenie dało jej ogromną przewagę. Nagroda przewidziana przez Nowciaksa była tak "gruba" jak zdobycze, które złowiła Wersow. Influencerka otrzymała... gigantycznego pluszak w kształcie prawdziwej ryby. Maskotka ledwo zmieściła się do samochodu Weroniki, w którym zajęła zaszczytne miejsce obok Mini Majka.

Ekipa wyruszyła na ryby. Wersow zdobyła gigantyczną, pluszową podobiznę ryby Screen: YouTube Nowciax / https://www.youtube.com/watch?v=2jtoLgIl_vM

