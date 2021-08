W ostatnią sobotę 21 sierpnia na ślubnym kobiercu stanęli Anna Cieślak i Edward Miszczak. Oboje wypowiedzieli małżeńskie przysięgi w Kolegiacie św. Anny w Krakowie w otoczeniu bliskich i znajomych. Jak udało się dowiedzieć jednemu z dzienników, zdecydowali się również na ważny gest.

Anna Cieślak i Edward Miszczak

Zgodnie z informacjami podanymi przez "Super Express", Anna Cieślak i Edward Miszczak mieli do gości bawiących się na uroczystości ważną prośbę. Małżonkowie chcieli, by goście zamiast przynoszenia prezentów, wpłaciły datek na rzecz Fundacji TVN. Sama para młoda otrzymała jedynie dwa podarki.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami państwo młodzi nie otrzymali prezentów - poza szampanem za prawie 1000 zł i obrazem olejnym. Poprosili, by pieniądze przekazać na Fundację TVN - czytamy na stronie se.pl.

Z pewnością taki gest mocno przysłuży się tej organizacji. Pod swoją opieką ma ona m.in. ciężko chore maluchy, którym potrzebne są fundusze na leczenie. W planach jest również budowa nowoczesnego Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, o czym podczas jednego z dni sopockiego festiwalu wspominały Katarzyna Kieli oraz Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Goście na ślubie Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka

Na ślubie Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka bawiło się wiele gwiazd związanych ze stacją TVN. Wśród nich byli m.in. prowadzący "Dzień dobry TVN", Marcin Prokop, Agnieszka Woźniak-Starak, Ewa Drzyzga, występująca w serialu "Na Wspólnej" Małgorzata Socha, Monika Olejnik oraz Piotr Kraśko. Dziennikarz na ceremonii prezentował się równie elegancko, co podczas prowadzenia sopockiego festiwalu "TOP of the TOP".