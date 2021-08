Programem, który po latach nieobecności pojawi się na antenie TVN Style, jest "Miasto kobiet". Wiadomo, że jedną z prowadzących będzie Marzena Rogalska. Zobaczymy w nim również Aleksandrę Kwaśniewską, która wraca na szklany ekran. Według najnowszych doniesień, kolejną gwiazdą formatu miałaby być Jolanta Pieńkowska.

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Majdan bawił się na after party po festiwalu w Sopocie

Jolanta Pieńkowska poprowadzi "Miasto kobiet?"

Jak podaje Pudelek, TVN-owi zależy na tym, by do Marzeny Rogalskiej i Aleksandry Kwaśniewskiej dołączyła właśnie Jolanta Pieńkowska. Dziennikarka od 2006 roku związana jest ze stacją, więc jej umiejętności są doskonale znane. Co więcej, jednym programów, w których można ją było oglądać, jest właśnie "Miasto kobiet". Byłby to więc dla niej powrót do formatu.

Dziennikarka prowadziła już kiedyś "Miasto kobiet", jest osobą bardzo cenioną w stacji, a pracownicy liczą się z jej zdaniem - przekazał informator serwisu.

Kossakowski izoluje się od świata. Opisał, co czuje po rozstaniu

To jednak nie koniec. Według źródła portalu, zaangażowana w projekt Marzena Rogalska chciała, żeby razem z nią w powracającym programie pojawiła się Beata Sadowska (niegdyś związana z tym talk-show). Dziennikarkę podobno widziano również w roli gospodyni "Dzień dobry TVN". Jednak ostatecznie stanęło na niczym.

Początkowo plotkowano o tym, że być może poprowadzą wspólnie "Dzień dobry TVN". Faktycznie był taki pomysł i były prowadzone rozmowy w tym temacie, jednak Beata dzieli życie między Polskę a Francję i skupia się na innych sprawach. Ostatecznie nie zdecydowała się na udział w żadnym projekcie TVN - zacytowała swojego informatora Pudelek.

Portal przekazał również, że każda z prowadzących będzie indywidualnie prowadziła "Miasto kobiet" i nie zabraknie w nim nawet tematów uważanych za trudne i wstydliwe. Pierwsze odcinki będą do obejrzenia już we wrześniu.

Stępień w pierwszej podróży z synkiem. Pochwaliła się zdjęciem z lotniska

We wcześniejszych latach gospodyniami formatu były m.in. Paulina Młynarska i Dorota Wellman.