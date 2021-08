Kilka dni temu poznaliśmy czworo uczestników "Hotelu Paradise", którzy wezmą udział w kolejnej już edycji show. Na jaw zaczyna wychodzić, że dla niektórych występ w telewizji nie jest nowością.

REKLAMA

Zobacz wideo Darek to uczestnik nowej edycji "Hotelu Paradise"

Uczestnicy czwartej edycji "Hotelu Paradise". Jest raper i stylistka paznokci

Darek z "Hotel Paradise" wystąpił w "Top Model"

Ostatnio pisaliśmy o Darku, uczestniku nowej edycji "Hotelu Paradise". Ma 30 lat, mieszka we Wrocławiu, na co dzień jest barmanem. Jego wielką pasją jest siatkówka, w którą gra od kilkunastu lat. Okazuje się, że wcześniej próbował swoich sił w innych profesjach - zarówno jako model, jak i mister. Najpierw wystąpił w "Top Model" i poszło mu całkiem nieźle, bo przeszedł castingi i mógł zawalczyć na bootcampie. Jurorzy, szczególnie Michał Piróg, zarzucali mu jednak brak umiejętności pozowania i wybicia się na tle reszty grupy, w związku z czym szybko pożegnał się z programem. Co ciekawe, obok niego pozował wówczas również Bartek, którego możecie kojarzyć za sprawą udziału w programie "40 kontra 20".

Zobacz też: "Hotel Paradise", "Love Island" i nie tylko. Na punkcie programów randkowych oszalała cała Polska. Co warto obejrzeć?

To jednak Darka nie zniechęciło - już rok później zdecydował się zawalczyć w konkursie Mister Polski 2019. Miał szansę zdobyć nagrodę Mistera Mediów, bo razem z rywalem, Krystianem Wojtkiewiczem, zdobyli najwięcej głosów, jednak ostatecznie w dogrywce to przeciwnik został lepiej oceniony.

"Hotel Paradise". Co słychać u byłych uczestników? Matt jest z gwiazdą "Love Island"

Na tym zakończyła się kariera Darka w konkursie. Teraz okazyjnie pozuje do zdjęć, o czym możemy się przekonać na jego koncie na Instagramie. Z pewnością jednak w "Hotelu Paradise" o sobie przypomni. Program startuje już za tydzień, 30 sierpnia, o godzinie 20:30. Odcinki można oglądać od poniedziałku do piątku na TVN7 i o każdej porze na Playerze.