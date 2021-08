Agnieszka Kaczorowska i jej mąż, Maciej Pela, są rodzicami dwóch córek. Pierwsza z nich, Emilka, pojawiła się na świecie w 2019 roku, a młodsza Gabrysia urodziła się pod koniec lipca. Tancerka nie ukrywa, że uwielbia być mamą i marzy o dużej rodzinie. Jak widać, dwulatka szybko pokochała siostrę, którą się z zaangażowaniem opiekuje.

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska namawia do tego inne mamy

Agnieszka Kaczorowska nagrała córki

Kaczorowska chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych, jak upływa im rodzinne życie. Choć nie pokazuje twarzy dzieci, to są one prawdziwymi gwiazdami na profilu mamy. Zwłaszcza starsza Emilka, która teraz także debiutuje w nowej roli. Jak widać po relacjach tancerki, ta stara się, by nie dopuścić do tego, by dwulatka była zazdrosna o malucha, który pojawił się w domu. Dba o to, by dziewczynki połączyła więź.

Jak widać, na razie się to udaje. Emilka z ciekawością zajmuje się Gabrysią. Na ostatnim materiale, który dodała Kaczorowska, widzimy, jak zagląda do siostry, która śpi w nosidełku.

Wróciliśmy z wycieczki... I Emisia postanowiła dobujać Gabisię - napisała poruszona mama. - Buju, buju, siostra - dodała.

Emilka opiekuje się młodszą siostrą Instagram.com/ agakaczor

W następnym fragmencie tancerka pokazała, jak dziewczynka okazuje jej czułość:

Jeszcze buziak - relacjonowała.

Okazuje się, że Emilka chciała, by siostra się obudziła.

No i dalej śpi... A trzeba iść się kąpać. Budzić? - zażartowała z tego, czego była świadkiem.

Emilka opiekuje się młodszą siostrą Instagram.com/ agakaczor

Emilka to kolejna "sławna" starsza siostra, która ciepło przyjęła młodsze rodzeństwo. Tak samo sytuacja wygląda m.in. u Anny i Roberta Lewandowskich. Klara od samego początku jest zachwycona tym, że ma młodszą siostrę. Często bawi się z Laurą, co porusza jej rodziców.