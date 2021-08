Ostatnia, piąta edycja, programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", była wyjątkowa. Po zakończeniu nagrań tylko jedno małżeństwo przetrwało - Iza i Kamil do tej pory są razem, a ich uczucie kwitnie. Nie udało się za to Idze i Karolowi oraz Laurze i Maćkowi. Jednak okazało się, że po rozwodzie Karol i Laura się w sobie zakochali i są ze sobą bardzo szczęśliwi. Teraz wyszło na jaw także, że bliższe relacje łączą ich byłych małżonków, czym sami się pochwalili.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga spotkała się z Maćkiem

Iga była bez wątpienia najbardziej kontrowersyjną uczestniczką ostatniej edycji programu. Sama nie wiedziała, czy chce się zaangażować w małżeństwo, trzymała Karola na dystans. Choć ostatecznie podjęła decyzję, by kontynuować ich relację, to on poprosił o rozstanie. Maciek za to nie zdobył serca Laury, która wolała mężczyznę nieco bardziej otwartego. Jakiś czas temu uczestnik dał do zrozumienia, że się z kimś spotyka, jednak nie zdradził, kim jest jego nowa wybranka. Teraz jednak podkręcił atmosferę wokół tego tematu. A wszystko przez relacje, które pojawiły się na profilach na Instagramie.

Uczestnicy piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spędzili ze sobą miło czas. Najpierw Iga pokazała, jak kolega rządzi w kuchni:

Zaczynamy grillowanie - napisała szczęśliwa.

Iga spotkała się z Maćkiem Instagram.com/ idzi_89

Później dodała kolaż zdjęć, na których wspólnie pozują.

Takiego mam dziś gościa - poinformowała radośnie Iga.

Iga spotkała się z Maćkiem Instagram.com/ idzi_89

Czy łączy ich coś więcej? Oboje niechętnie nawiązują do swojego życia uczuciowego, które układają sobie po zakończeniu eksperymentu. Wiadomo jednak, że Maciek pogodził się z tym, że jego była żona spotyka się z Karolem. Zareagował pod jej zdjęciem i pokazał klasę.

Czy Iga i Maciek są razem? Mamy nadzieję, że niedługo się tego oficjalnie dowiemy.