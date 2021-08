Czy "upiększanie" zdjęć może być niebezpieczne w przypadku nastoletnich dziewcząt?

Filtry a samoocena

Z badań wynika, że nastolatki nie tylko wykorzystują filtry do poprawiania swojej urody, ale również malują się i układają włosy przed wykonaniem zdjęcia. Wierzą, że dzięki perfekcyjnemu selfie otrzymają większą ilość pozytywnych komentarzy i polubień. To z kolei wpływa na ich samoocenę i w konsekwencji poczucie własnej wartości.

Umysł, zwłaszcza młodej kobiety, dąży do tego, co w internecie jest uznawane za spełniające kanony piękna, ponieważ zaspokaja w ten sposób ludzką potrzebę akceptacji. Na potrzeby Florida State University przeprowadzono analizę zachowań 2 grup kobiet - jedna z grup miała spędzić 20 minut na Facebooku, a druga w tym czasie oglądać drapieżne koty zamieszkujące tropikalne lasy. Okazało się, że kobiety przebywające w sferze social mediów, odczuwały widoczniejszy brak satysfakcji z własnego ciała. W ludzkiej naturze leży porównywanie się pod każdym względem, a internet mocno sprzyja takiemu zachowaniu, ponieważ mózg zalewa tam niezliczona ilość obrazków. A kiedy młoda dziewczyna porównuje to, co widzi w lustrze, do ekstremalnie wyidealizowanych zdjęć influencerów i instagramerów, nie otrzymuje w swoim mniemaniu wartościowego obrazka. Jak wynika z najnowszego badania dla kampanii Dove "Piękno bez filtra", 80% nastoletnich dziewcząt porównuje swój wygląd z innymi osobami w mediach społecznościowych, a 25% nastolatek sądzi, że nie wygląda dostatecznie dobrze na zdjęciach bez filtrów. Oglądając zdjęcia pięknych i szczupłych kobiet, stawiają znak równości pomiędzy idealną cerą, oczami w kształcie migdałów i nienaganną sylwetką, a szczęściem.

Nastolatki na świeczniku

Dla młodych ludzi meldowanie się online czy dzielenie tym, co się obecnie robi, jest naturalnym środkiem wyrazu. Zdobywanie polubień i serduszek pod postami przynosi poczucie spełnienia i akceptacji otoczenia. Od tego już krótka droga do niskiej samooceny, zwłaszcza u dziewcząt. Kampania Dove "Piękno bez filtra" pomaga w uświadomieniu, jakie pułapki czekają na dziecko. Daje też narzędzia, pozwalające uniknąć obsesji na punkcie własnego ciała