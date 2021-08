B.R.O wspiera młodych artystów. Nagrał utwór ze Skotim. Będzie hit?

Jakub Birecki jest współproducentem płyty Ekipy - Sezon 3, która osiągnęła ogromny sukces. Producent, songwriter i raper nie zwalnia tempa i angażuje się w kolejne projekty. Tym razem Birecki postanowił wspomóc artystę, który wysłał mu do oceny swój kawałek i zaproponował współpracę.

B.R.O angażuje się w projekty młodych twórców. Czy nowa współpraca okaże się hitem?

Birecki chętnie pomaga początkującym artystom. Nie inaczej było tym razem. W momencie, gdy trafił do niego utwór "Na szlaku", bez chwili zastanowienia postanowił zaangażować się w ten projekt. Autorem kawałka jest Tomek "Skoti" Skoczek. Teledysk do piosenki powstał w malowniczej Kotlinie Jeleniogórskiej.

Utwór "Na szlaku" opowiada o zmianach miejsc zamieszkania oraz tęsknotą za rodzinnymi stronami. Jak zaznacza Skoti, pierwotnie miała to być historia bardziej osobista. Artysta zmienił jednak zdanie i zaproponował dogranie się Kubie Bireckiemu.

B.R.O i Skoti współpracowali przy albumie NL3

Tomek Skoczek wspomina, że jego pierwsza współpraca z Jakubem Bireckim wyszła przez przypadek. B.R.O zachęcał na InstaStories do przesyłania bitów na jego płytę NL3. Skoti szybko skompletował paczkę z bitami i wysłał ją do Kuby. Odpowiedź przyszła natychmiast. Bireckiemu spodobały się otrzymane propozycje, ostatecznie jeden z bitów znalazł się na płycie, tworząc numer "Młody Bóg". Krążek "Next Level" 3 miał premierę miał w listopadzie 2020 roku.

Jakub "B.R.O" Birecki to warszawski raper i producent muzyczny. Na swoim koncie ma siedem albumów, z czego dwa pokryły się złotem. Tomek "Skoti" Skoczek mieszka w Dreźnie i na co dzień pracuje w branży IT. W wolnych chwilach zajmuje się produkcją muzyki, pisaniem tekstów oraz ich nagrywaniem.

