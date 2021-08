Mateusz "Tromba" Trąbka i Marcysia Ryskala to członkowie Ekipy Friza, którzy uwielbiają zwierzęta, a szczególnie te nietypowe i egzotyczne. Pod swoją opieką mają już trzy węże, dwa gekony i pająka. A to dopiero początek rozrastania się ich rodzinki. Kiedy Ekipowicze zamieszkają osobno, planują kupić psa.

Ekipa się rozrasta - Tromba wybrał nietypowy prezent dla ukochanej

Tromba postanowił przygotować swojej partnerce niesamowitą niespodziankę. Postawił na gekona wartego cztery tysiące złotych!

Po treningu MMA Mateusz Trąbka udał się do sklepu z gadami. Już wcześniej dogadał się w kwestii zakupu i wybrał samiczkę gekona Dark Night. Obecnie jest to najdroższy dostępny gatunek na rynku. Marcysia bardzo się ucieszyła. Przyznała, że tego samego dnia przeglądała grupę na Facebooku i jej uwagę zwrócił podobny zwierzak. Od razu zawołała Murcix i wspólnie się zachwycały nietypowym stworzeniem.

Trwa konkurs na imię nowego gekona Ekipy

Jakiś czas temu Marcysia i Tromba udali się na targi i tam zakupili swoje dwie pierwsze samiczki gekona. Jedna z nich od razu otrzymała imię Pianka, natomiast Frytkę nazwali widzowie. Tak też ma być tym razem. Youtuberzy poprosili swoich fanów o pomoc. Jedynym warunkiem jest to, aby imię pasowało do pozostałych dziewczyn. Ma być równie urocze. W komentarzach przeważa propozycja Lukrecja. Jak myślicie, jakie imię będzie nosić nowy pupil Ekipowiczów?

Nowy gekon Marcysi i Tromby z Ekipy Friza Zdjęcie Screen YouTube / https://www.youtube.com/channel/UCkbpEIF1GKSXBn8YqjN0vyQ

Egzotyczne zwierzaki to wielka pasja Tromby

W swoim filmie Tromba wspomniał o tym, że dla jego przyjaciela egzotyczne zwierzęta to pasja. Dużo łatwiej jest mieć w domu 20 węży niż 20 psów. Youtuber to całkowicie rozumie i myśli, że w pewnym momencie niektórzy mogą traktować posiadanie coraz większej ilości egzotyków jako kolekcjonerstwo. Marcysia Ryskala powiedziała, że uwielbia zajmować się ich pupilami. Uważa, że są ciekawe, każdy z nich ma swój charakter, a spoglądanie na to, co robią, sprawia jej dużą przyjemność.