Na castingu do dziewiątej edycji programu "Top Model" pojawiła się Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska, które na co dzień są parą, a także tworzą kanał na Youtubie - Power Girls. Ich relacja zaczęła się od przyjaźni, a od czterech lat są w związku. Czego możecie o nich nie wiedzieć?

"Lista Plotka" Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska

W programie zjawiły się we dwie, to tylko jedna zachwyciła jurorów. Karolina odpadła, a Agnieszka miała szansę na przygodę w programie. Choć to ona zyskała większą popularność w telewizji, to w sieci są znane tak samo. Na instagramowych profilach dzielą się momentami z życia codziennego, ale mają też sekrety, których wcześniej nie zdradzały. W formacie "Lista Plotka" opowiedziały m.in. smaczki z after party Fame MMA, o co się kłócą, z kim chciałyby walczyć i co robiłyby, gdyby nie zajmowały się tym, czym zajmują się obecnie. Okazuje się, że dziewczyny nie są spokojne. Czym można wyprowadzić je z równowagi?

Zawsze podnosi mi ciśnienie, kiedy idziemy na imprezę i nas zaczepiają mężczyźni i próbują nas ze sobą skłócić. Mamy takie sytuacje bardzo często, prawie za każdym razem, kiedy razem wychodzimy. (...) Jak porównują nas do chłopaka... Że któraś z nas musi pełnić rolę męską. (...) Mi podnosi ciśnienie, jak nie ma rano mleka w lodówce i nie mogę sobie zrobić kawy - wyznały przed kamerami w naszym programie.

O czym jeszcze opowiedziała Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska? Przekonacie się oglądając nasze poniższe wideo.

