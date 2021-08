Na ramieniu Ireland Baldwin pojawił się nowy tatuaż. Wzbudził liczne kontrowersje wśród jej fanów, ponieważ wytatuowana postać do złudzenia przypomina jedną z sióstr należących do rodziny Kardashian-Jenner. Alec Baldwin skomentował nową dziarę swojej córki bardzo krótko: "No!".

