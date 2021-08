Marcysia Ryskala z Ekipy Friza pochwaliła się nową fryzurą. 18 sierpnia opublikowała na swoim Youtubie materiał z salonu fryzjerskiego. Metamorfoza zajęła aż 11 godzin! Dlaczego to tyle trwało? Jak prezentuje się nowy look członkini Ekipy?

Marcysia z Ekipy Friza postawiła na subtelną zmianę. Jest lepiej?

Ta dziewczyna uwielbia wprowadzać zmiany w swoim wyglądzie. Już nieraz mogliśmy zobaczyć Marcysię z kolorowymi włosami oraz w ciekawych upięciach. Miała już między innymi zielone warkoczyki, krótkiego boba. Po ostatnich tatuażach postanowiła pójść krok dalej. Tym razem postawiła na coś spokojniejszego.

Ekipa Friza wybrała się na trening wojskowy, a Patecki eksplorował jaskinie

Marcysia uznała, że ostatnio wyglądała zbyt mrocznie. Jej niemal czarne włosy zdążyły się już znudzić i stwierdziła, że to najwyższa pora na zmiany. Influencerka udała się do ulubionego salonu fryzjerskiego i przy okazji rozjaśniła włosy. Nie była to jednak duża zmiana.

Marcysia Ryskala wie, że włosy niszczą się pod wpływem rozjaśniacza, dlatego ma zamiar przeprowadzić ten proces stopniowo. Influencerka nie tylko zdecydowała się na przefarbowanie włosów, ale też ich przedłużenie i zagęszczenie. Wybrała trzy kolory doczepianych włosów, a stylistka wymieszała sztuczne pasma ze sobą tak, aby osiągnąć jak najbardziej naturalny efekt. W salonie Ryskala spędziła aż 11 godzin, jednak efekt jest oszałamiający. Jej chłopak - Tromba przyznał, że wygląda teraz dojrzalej.

Marcysia Ryskala w nowej fryzurze Zdjęcie Screen YouTube / https://www.youtube.com/channel/UCfjqT197q_xmj62L7nB4w8Q

Przypomnijmy sobie poprzednie fryzury Marcysi. Było odważnie

Już od samego początku kariery influencerskiej dziewczyna pokazywała się w ciekawych lookach. Wielokrotnie stawiała na masę warkoczyków na głowie, a przy okazji wyjazdu do Stanów Zjednoczonych wspólnie z Mateuszem Trąbką zrobili sobie neonowe zielone włosy.

Ryskala była też posiadaczką siwych, przedłużanych warkoczyków, a nawet krótkiego blond boba. Trzeba przyznać, że dziewczyna jest odważna i lubi eksperymentować ze swoimi włosami.

Tę parę łączy naprawdę wiele. Mateusz i Marcysia uwielbiają tatuaże i szalone fryzury. Na głowie Mateusza Trąbki oprócz zielonych włosów zagościła również między innymi biel i niebieski. Moda i tatuaże to tylko jedne z nielicznych wspólnych zainteresowań. Marcysia i Tromba mają trzy węże, dwa gekony i pająka. Kiedy zamieszkają we dwoje, planują kupić jeszcze psa. Dobrali się idealnie.

