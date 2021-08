Ekipa Friza opublikowała film z koncertu. Nie wszystko poszło zgodnie z planem

Jakiś czas temu EkipaFriza zagrała swój pierwszy koncert. Youtuberzy przygotowali prawdziwe show, a wiele osób żałowało, że nie udało im się dotrzeć na wydarzenie. Influencerzy postanowili opublikować materiał z całego koncertu. Od 18 sierpnia nagranie jest dostępne na kanale "Ekipa" za darmo.

Friz zaznacza, że koncert trzeba odbierać jako przedsmak festiwalów Ekipy

Po zaśpiewaniu kawałka "3kipa" Friz zapowiedział, że to, co fani za chwilę zobaczą, jest dopiero początkiem. Niebawem ruszą festiwale Ekipy. W internecie ostatnio roiło się od domysłów o tym, że Ekipa miałaby śpiewać z playbacku. Okazuje się jednak, że nie była to prawda. W opublikowanym materiale słychać, że znaczna większość Ekipowiczów pochwaliła się swoimi umiejętnościami wokalnymi i występowała na żywo.

Nie wszystko poszło zgodnie z planem

Jak mogliśmy się dowiedzieć z zakulisowych materiałów, sam początek koncertu miał wyglądać nieco inaczej. Zmiana była spowodowana problemami technicznymi. Piosenkę "Napad na bank" miał zapowiadać krótki film, a następnie Friz, Tromba i Marcysia powinni byli wysiąść z helikoptera. Brakowało zaledwie kilku sekund, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Niestety, pilot nie mógł sobie pozwolić na pozostanie w powietrzu. Youtuberzy pobiegli w stronę sceny i po wyświetleniu nagrania zaczęli śpiewać. Marcysia i Tromba otworzyli wydarzenie w doskonałym stylu. W opublikowanym materiale Ekipa zmontowała wszystko tak, aby pokazać, jaki był pierwotny plan ich występu.

Dopiero teraz jesteśmy w stanie ocenić, czy koncert Ekipy był warty 400 złotych. Wstęp na wydarzenie miały tylko osoby, które przedpremierowo zakupiły box premium z płytą. Jak wiemy, w dniu koncertu Wujek Łuki oszacował wartość biletu na 600 złotych. Trzeba przyznać, że youtuberzy zadbali o każdy najmniejszy szczegół.