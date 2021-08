Na początku czerwca poznaliśmy zwycięzców trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Stacja TVN7 od początku emisji programu przyzwyczajała widzów, że nie muszą długo czekać na kolejne odcinki. I faktycznie, już 30 sierpnia wystartuje nowy sezon. Zanim jednak zobaczymy go na ekranie, produkcja stopniowo ujawnia osoby, która zawalczą o pieniądze i obserwatorów na Instagramie.

"Hotel Paradise". Kolejna edycja? Już za moment. Znamy datę pierwszego odcinka

Nana i Darek to nowi uczestnicy "Hotelu Paradise"

Na początku tygodnia produkcja "Hotelu Paradise" poinformowała, że w ekipie nowego sezonu znajdzie się stylistka paznokci Natalia i raper-tenisista Miłosz. Teraz poznaliśmy kolejną dwójkę uczestników, o których obecnie niewiele wiadomo.

Nana ma 19 lat i mieszka w Gdyni. W połowie jest Polką, w połowie Kongijką. Twierdzi, że lubi robić wokół siebie zamieszanie, dlatego marzy o tym, by zostać gwiazdą. Ma jej pomóc w tym szkoła, do której uczęszcza - to studium wokalno-aktorskie.

Zobacz wideo Nana to uczestniczka nowej edycji "Hotelu Paradise"

Kolejnym uczestnikiem nowej edycji "Hotelu Paradise" jest Darek. Chłopak ma 30 lat i mieszka we Wrocławiu. To właśnie tam zajmuje się robieniem drinków w jednym z miejscowych lokali. W wolnym czasie gra z kolei w siatkówkę. Więcej na temat Nany i Darka w wideo w tekście.

Zobacz wideo Darek to uczestnik nowej edycji "Hotelu Paradise"

Kiedy dokładnie zobaczymy tę dwójkę na ekranach telewizorów? Nowy "Hotel Paradise" startuje 30 sierpnia. Odcinki można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:30 na TVN7 i w dowolnym czasie na Playerze.