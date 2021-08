Opera Leśna w Sopocie po dwóch latach przerwy znów rozbrzmiała. 17 sierpnia o 20:00 rozpoczęły się występy największych gwiazd sceny muzycznej na Sopot TOP of The TOP Festival. Mogliśmy usłyszeć i zobaczyć m.in. Edytę Górniak, Kayah, Sylwię Grzeszczak czy Reni Jusis, a także kilka legendarnych już polskich zespołów. Drugi dzień festiwalu nie zapowiada się wcale gorzej.

REKLAMA

Rubikowie na wakacjach w Hiszpanii. Modelka znalazła sposób, jak umyć stopy przed kolacją

Zobacz wideo Andrzej Piaseczny ma chłopaka? „Nie chcę niczego ukrywać"

Sopot TOP of The TOP Festival. Kto wystąpi 18 sierpnia?

Pierwszy dzień festiwalu był uhonorowaniem historii. Nawiązano do jubileuszu 120-lecia miasta Sopot. W środę 18 sierpnia widzów przed telewizorami i publiczność czeka sporo emocji. Drugi dzień festiwalu odbędzie się w dwóch częściach. Pierwsza z nich upłynie pod znakiem #I DANCE IN OPERA LEŚNA. To kolejna okazja do świętowania. Koncert będzie związany z historią festiwalu w Sopocie, który odbywa się już od 60 lat. Na scenie wystąpią: Ewa Farna, Agnieszka Chylińska, Kasia Kowalska, Cleo, Natalia Nykiel, Małgorzata Ostrowska, Izabela Trojanowska, Andrzej Piaseczny, a także zespoły: Pectus, Kombii, Feel i Blue Cafe.

Budka Suflera składa na scenie hołd Romualdowi Lipce. Żona muzyka wzruszona

Najbardziej oczekiwana jednak jest druga część wieczoru. To właśnie w jej trakcie rozstrzygnie się, kto zdobędzie nagrodę Bursztynowego Słowika. Jest wręczany co roku gwiazdom, które zyskały największą popularność. Wokaliści, których utwory podbiły radiowe listy przebojów, wezmą udział w konkursie #TOP OF THE TOP CHALLENGE. Kto zawalczy o statuetkę? Roksana Węgiel, Viki Gabor, Dawid Kwiatkowski, Michał Szczygieł, Arek Kłusowski i Grzegorz Hyży. Drugi dzień festiwalu, tak jak poprzedni, poprowadzą Gabi Drzewiecka i Marcin Prokop, ale do składu prowadzących dołączy jeszcze Paulina Krupińska. Kto waszym zdaniem zasłużył na Bursztynowego Słowika? Zobacz też: Edyta Górniak na festiwalu w Sopocie w białej koszuli i kozakach. I znów zaliczyła wpadkę