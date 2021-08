Karolina Pisarek jeszcze w ubiegłym roku związana była z dawnym kierowcą wyścigowym – Jaimiem Camarą. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu i para rozstała się po kilku miesiącach. Modelka postanowiła wtedy skupić się na rozwijaniu swojej kariery. Tymczasem niedawno wyszło na jaw, że nie jest już singielką.

REKLAMA

Zobacz wideo Maffashion, Kubicka, Lipka i inni w sieci. Gwiazdy komentują artykuły na swój temat

Karolina Pisarek zakochana. Kim jest jej nowy partner

Karolina Pisarek ostatnio świętowała 24. urodziny. Na zdjęciach obok niej pojawił się mężczyzna, z którym modelka wymieniała całusy i wyglądała na naprawdę szczęśliwą. Pudelek ustalił, kim jest nowy wybranek modelki. Serwis podaje, że to Roger Salla - 28-letni syn biznesmena Marka Salli.

Mucha wrzuciła selfie. Tymczasem padło pytanie o parówki

Portal poinformował również, że ukochany Pisarek działa w firmie swojego ojca, gdzie jest wiceprezesem do spraw finansów. Ma do tego kwalifikacje - skończył zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego. Studiował również zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym na University of Bradford. Salla dawniej grywał profesjonalnie w piłkę nożną. Może go było zobaczyć w sekcjach juniorskich różnych niemieckich oraz polskich klubów (Legii i Polonii Warszawa).

Sama Pisarek jeszcze niedawno nie chciała mówić o swoim partnerze. Gdy jeszcze niedawno reporter Pomponika wprost zapytał ją o to, czy ma nowego chłopaka, modelka mówiła, że od jakiegoś czasu "stara się trzymać swoje życie prywatne tylko dla siebie". Dodała wtedy, że na dzielenie się informacjami przyjdzie jeszcze odpowiedni moment. Wymijająco powiedziała również:

Nie mówię, że mam. Nie mówię, że nie mam.

Powstanie film o Beacie Kozidrak. W głównej roli jej własna córka?

Teraz już natomiast zdjęcie z ukochanym, zrobione podczas imprezy, znalazło się w poście, w którym podziękowała za wszystkie urodzinowe życzenia, jakie otrzymała.