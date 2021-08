Gwiazdy polskiego show-biznesu lubują się w pięknie prezentujących się autach, które zachwycają nie tylko formą, lecz także tym, co kryje się pod maską. Polscy celebryci stawiają na prędkość! Ale nie wszyscy; są osoby, które przede wszystkim patrzą na funkcjonalność i dopasowanie pojazdu do trybu pracy. Kto najbardziej szpanuje na polskich szosach?

Agnieszka Radwańska

Na pierwszy ogień idzie równie ognisty model Agnieszki. Radwańska postawiła na czerwone Porsche Panamera Turbo, którego silnik generuje moc aż 550 KM! Auto osiąga prędkość nawet do 306 km na godz. Z sieci dowiadujemy się, że mimo tego, i jest to auto sportowe, świetnie sprawdza się w warunkach miejskich.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan

Para niedawno pojawiła się na nagraniach jednej ze śniadaniówek. Radosław zaparkował pod siedzibą telewizji potężnym wozem, tym samym, którym odbierał małego Henryka wraz z Małgorzatą ze szpitala. Wielkie auto to jeden z modeli BMW, który reklamowany jest jako solidny i bezpieczny samochód dla najbardziej wymagających klientów.

Agnieszka Woźniak-Starak

Dziennikarka stawia na nieprzemijającą klasykę i czarny, elegancki wóz. Jak wiemy, dla Agnieszki bardzo ważne są działania proekologiczne, co również zadecydowało o wyborze samochodu. Woźniak-Starak jeździ bowiem Teslą, czyli wypasionym autem elektrycznym. Cena wybranego przez Agnieszkę modelu to około 270 tysięcy złotych.

Martyna Wojciechowska

Jak na obieżyświata przystało, Martyna postawiła na samochód, który sprawdza się w najróżniejszych warunkach jazdy. Nie od dzisiaj wiadomo, że motoryzacja to konik Wojciechowskiej. Jej auto to ciężki, zielony Mercedes Klasy G. Trudno nie zwrócić uwagi na ten charakterystyczny terenowy model oraz jego cenę. Nowe sztuki chodzą po 480 a nawet ponad 900 tys. zł!

Agnieszka Kaczorowska

Niebieska fura aktorki to popularny model Toyoty, którego cena utrzymuje się na stałym poziomie. Nic dziwnego! Samochód nie pali dużo, a jego użytkownicy nie skarżą się na żadne problemy. To świetny pojazd do miejskiej jazdy. Jednak nie do końca nadaje się dla rodziny z dwójką dzieci - tu przydałoby się co większego. Czy to moment na zmianę?

