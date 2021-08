Wersow jest obecnie najpopularniejszą influencerką w Polsce. Weronika Sowa ciężko pracuje na swój sukces i mimo bycia członkinią EkipyFriza, stara się być indywidualną jednostką. Kiedy poznała Karola Wiśniewskiego, nieśmiało stawiała pierwsze kroki na jego kanale na YouTubie. Ostatecznie zdecydowała się na tworzenie własnej społeczności. Obecnie posiada swoje rozbudowane media społecznościowe, sklep i linię kosmetyków. Nie są to jednak jej początki kariery w internecie. Udało nam się znaleźć starego bloga Weroniki Sowy. Wyglądała całkowicie inaczej!

Weronika Sowa od zawsze interesowała się modą? Dotarliśmy do jej bloga

Wersow obecnie ma długie blond włosy, a do tego przeszła kilka mniejszych i większych zabiegów medycyny estetycznej, które diametralnie zmieniły jej wygląd. Sama mówi o nich głośno i nie ukrywa, że korzysta z dobrodziejstw dzisiejszych czasów. Niegdyś zwykła brunetka z małej miejscowości przeszła niesamowitą metamorfozę. To, co można zauważyć na pierwszy rzut oka, to nie tylko zmiana fryzury, ale też powiększone usta. Dodatkowo Wersow maluje się zdecydowanie inaczej niż kiedyś. W maju 2021 r. influencerka przyznała, że poddała się operacji powiększenia piersi. Było to jej wielkim marzeniem.

Na jej photoblogu można znaleźć liczne wpisy wzbogacone fotografiami z amatorskich sesji zdjęciowych. Dziewczyna od zawsze dobrze czuła się przed obiektywem. Jesteście ciekawi jej wyglądu sprzed lat?

Wersow https://www.photoblog.pl/patience

Uwagę od razu przykuwają ciekawe stylizacje Wersow. Od zawsze wspominała, że kocha modę, a trendy śledzi na bieżąco. W jednej ze swoich serii na kanale promuje kupowanie w lumpeksach, uważa, że można tam znaleźć niesamowite perełki. Po zdjęciach na blogu Sowy możemy się domyślić, że z łatwością wyczuwała trendy. Nosiła ubrania, które wtedy kochał cały świat, a jej wielką inspiracją była Jessica Mercedes.

Wersow była miss Mielca

W 2015 roku Weronika Sowa wzięła udział w konkursie na Miss Mielca - jej rodzinnego miasta. Ma około 160 centymetrów wzrostu, co było sporą przeszkodą, aby spróbować sił w modelingu. Influencerka jednak z łatwością znalazła alternatywę.

Co więcej - okazuje się, że Wersow wzięła udział w wyborach Miss Mielca 2015 razem z inną celebrytką - Magdaleną Lubacz, zwyciężczynią trzeciej edycji programu "Projekt Lady". W czerwcu 2021 r. Lubacz zaprezentowała na TikToku materiał, w którym opublikowała zdjęcia ze wspomnianych wyborów. Wersow zdobyła wówczas tytuł Miss Internetu, a Magdalena Lubacz - Miss Koleżeństwa.

Wersow w 2015 r. wzięła udział w wyborach Miss Mielca TikTok @ladymaluba

Spodziewaliście się, że Wersow przeszła aż taką przemianę?

