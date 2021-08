Maciek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zasiadł na fotelu w salonie Izabeli. Na jej koncie w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z wizyty kolegi z tej samej edycji programu. Fryzjerka zrobiła wszystko, co w jej mocy, by wprowadzić zmiany na głowie Maćka.

Maciek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmienił fryzurę

Maciek i Izabela brali udział w ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Różnica jest jednak taka, że jej udało się znaleźć miłość i obeszło się bez rozwodu, z kolei on, mimo prób kontynuacji małżeństwa, ostatecznie rozstał się z Laurą, która obecnie jest z Karolem. Maciek jednak pozbierał się po miłosnej porażce i niedawno zasugerował, że się z kimś spotyka. Wygląda więc na to, że cała trójka znalazła szczęście, a sam udział w programie pozwolił im na nawiązanie znajomości kontynuowanych także poza kamerami. Do tego stopnia, że Maciek był w stanie zaufać Izabeli w kwestii zmiany fryzury i udał się do niej na wizytę.

Fryzjerka zdecydowała się wygolić boki oraz tył, a na górze głowy włosy delikatnie wycieniowała. Ostatecznie obydwoje wydawali się zadowoleni z efektów, a przynajmniej na to wskazywały wspólne zdjęcia.

Maciek i Izabela ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' instagram

Maciek jest zresztą kolejną już osobą z programu, która zdecydowała się na skorzystanie z usług Izabeli. Ostatnio do fryzjera wybrała się także Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", z kolei wcześniej Agnieszka Łyczakowska. Do tego zestawienia warto dodać także mamę Łukasza Kuchty, która uczestniczką programu co prawda nie była, ale wybiła się na popularności syna.

Jak oceniacie metamorfozę Maćka? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.