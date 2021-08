Anna Skura kilka dni temu opublikowała na InstaStories niepokojące nagranie. Celebrytka trafiła do szpitala, dokładniej na oddziale chirurgii plastycznej, gdzie przeszła operację piersi. Zastanawiała się, czy w ogóle mówić o tym publicznie, ale uznała, że ze względu na szacunek do swoich obserwatorów powinna im pokazać, co się dzieje w jej życiu. Od tego momentu regularnie dodaje nowe materiały. Tym razem pochwaliła się z radością, że opiekuje się nią Marek Warmuz, czyli jej były mąż.

Anna Skura pod opieką byłego męża

Po operacji u Skury wystąpiły powikłania, dlatego ponownie musiała trafić na oddział. Miała krwiaka, wymagała pomocy specjalisty. Nie była w stanie sama, czy nawet z pomocą przyjaciółki dotrzeć do placówki, w związku z czym wezwała karetkę. Do tej pory przebywa na sali, ale jej stan znacznie się poprawił.

Celebrytka podzieliła się z fanami radosną nowiną. Okazuje się, że po raz pierwszy wstała.

Wstałam pierwszy raz. Tzn. ktoś mnie podniósł? "Ten, co mi zawsze ręce podaje, jak upadam". Poznajecie? - zwróciła się szczęśliwa do fanów.

Okazało się, że tą osobą był jej były mąż, z którym rozeszła się w zeszłym roku. Na kolejnym stories zażartowała:

Mareczek załamany, że jednak na starość będzie musiał zmieniać mi pampersy.

Jednak później opisała, co jeszcze dla niej zrobił. Nie obyło się bez pochwał.

#najlepszybyłymąż przyniósł mi soczek, borówki i... truciznę - jak mnie nie dobili, to może ona zadziała - kontynuowała.

O tym, że łączą ich świetne relacje, świadczy kolejny fragment wypowiedzi celebrytki. Jak widać, Marek nadal działa na nią kojąco i pozytywnie.

Myślał, że się pozbędzie żony, a tu lipa. Ale mówi, że szybko, szybko, bo życia nie będzie więcej na mnie marnował. To mu przypomniałam, że już zmarnował trochę (żarcik oczywiście, musiał mnie trochę rozweselić i podnieść na duchu).

Anna Skura i Marek Warmuz wzięli ślub w 2015 roku na Zanizbarze. O rozstaniu poinformowała na Instagramie w 2020 roku, zapewniając jednak, że dalej łączą ich przyjacielskie i serdeczne relacje. Doczekali się córki Melody, która w tym roku skończy trzy lata.