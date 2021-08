Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny są dumnymi rodzicami trzyletniego Liama. Na instagramowym profilu piosenkarki co jakiś czas pojawiają się posty oraz relacje z chłopcem. Ostatnio postanowiła pochwalić się tam wokalnymi umiejętnościami swojej pociechy.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina nagrała Liama, jak wypowiada swoje nazwisko

Liam Szczęsny śpiewa hymn Polski

Na InstaStories Mariny Łuczenko-Szczęsnej pojawiły się dwa krótkie filmiki z Liamem. Widać na nich, jak chłopiec siedzi na podłodze niedaleko łóżka i bawi się małym czerwonym wozem. W tym samym czasie też nieśmiało śpiewał hymn Polski. Na nagraniu wybrzmiał refren "Mazurka Dąbrowskiego". W pewnym momencie Liam na chwilę przerwał, najwyraźniej nie mogąc przypomnieć sobie kolejnych słów. Do pomocy wkroczyła jego matka, która dośpiewała je, a Liam zakończył całość.

Anita Sokołowska na wakacjach z synem. Razem zwiedzają Słowenię

Nie po raz pierwszy piosenkarka zdecydowała się opublikować wideo, na którym słychać muzyczny talent jej syna. W lipcu ubiegłego roku Liam Szczęsny śpiewał znaną piosenkę dziecięcą "Panie Janie". Malec wziął również na warsztat jeden z utworów Mariny Łuczenko-Szczęsnej, czyli "Skandal". Wokalistka pisała wtedy w relacji:

Liam jest moim największym fanem. Zna cały kawałek.

Jednak artystka bywała dumna nie tylko z wokalnego talentu swojego syna. Swego czasu stwierdziła, że jest on małym geniuszem. Było to przy okazji jednej z rozmów z Liamem, którą nagrała. Wtedy to internautka, która napisała, że jest logopedką kliniczną, wysłała Marinie Łuczenko-Szczęsnej wiadomość i pochwaliła jego rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Innym razem artystka zaprezentowała, jak chłopiec (wtedy jeszcze dwuletni) gra w tenisa.

Martyna Gliwińska zdradza patenty na ułatwianie sobie macierzyństwa

Myślicie, że Liam kiedyś na poważnie zajmie się muzyką?