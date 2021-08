Już w następnym tygodniu finał "40 kontra 20", dlatego emocje sięgają zenitu. Zagrożone odpadnięciem uczestniczki, czyli Dalia, Kinga i Joanna, musiały zawalczyć o miejsce w programie. Dostały zadanie, które rozstrzygnie, która z nich pożegna się z show. Rywalizacja w kuchni przerodziła się w ostrzejszą wymianę zdań... o plasterki szynki. W ruch poszedł nóż.

"40 kontra 20". Kinga chciała ośmieszyć Dalię, jednak sama pokazała brak wiedzy

Joanna i Kinga z "40 kontra 20" kłócą się o szynkę

Joanna, Dalia i Kinga z "40 kontra 20" w ostatnim odcinku udały się do kuchni, gdzie musiały stworzyć swoje popisowe dania. Dwie z pań nie mogły jednak dojść do porozumienia w kwestii plastrów szynki. Do dyspozycji było tylko jedno opakowanie, a większość zużyła Joanna. Kinga pożaliła się, że uprzedzała wcześniej, że również będzie potrzebowała tego mięsnego dodatku do swojego dania, jednak koleżanka nie wzięła tego pod uwagę.

Potrzebuję szyneczki od ciebie - prosiła Kinga.

Poczekaj, poczekaj, bo ja ją sobie tak podzieliłam. Jeden plaster ci starczy? - Joanna przedstawiła swój plan na wykorzystanie plastrów.

Ja potrzebuję cztery - odpowiedziała koleżanka.

Nawet tyle nie ma. Podzieliłam te kawałki na pół - tłumaczyła Joanna.

Zostawiła mi jeden plasterek. Zużyła całą paczkę. Nie będę się kłócić o szynkę. Wegetarianka dziesięć lat będzie się kłócić o szynkę... No proszę - podsumowała Kinga.

Gdy ostatecznie Kinga otrzymała upragniony plaster szynki, po chwili doszło do kolejnego dramatu. Tym razem Joanna... przycięła palec młodszej uczestniczce. Nie obyło się bez łez.

Joanna w kuchni jest nieobliczalna. Ja się jej boję - powiedziała Kinga do kamery.

"40 kontra 20". Marianna zdradziła, dlaczego wzięła udział w show

