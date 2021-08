Team X cieszy się coraz większą popularnością. Ostatnio youtuberzy wypuścili swój merch i mają w planach serię siedmiu koncertów. Tym razem postanowili się podzielić ze swoimi fanami 50 faktami na swój temat. Czy jest coś, czego widzowie jeszcze nie wiedzieli?

Natsu bała się podjąć walkę w MMA

Natalia Kaczmarczyk zdradziła, że bardzo długo zastanawiała się nad walką w High League. Przyznała, że z uwagi na swój wzrost i posturę nie była pewna, czy sobie poradzi. Po długich rozmowach z trenerem dowiedziała się, że jej warunki fizyczne nie stanowią żadnego problemu. Fani Teamu X dowiedzieli się także, że tak naprawdę każdy z członków projektu miał styczność ze sportem.

Leksiu wyznał, że kiedyś grał w rugby i był w tym naprawdę dobry. Natalia Kaczmarczyk i Czaro podbijali boiska do koszykówki. No prawie - Natsu była w szkolnej drużynie, jednak na każdym turnieju zostawała na ławce rezerwowych. Monika Kociołek wyznała, że uczęszczała do klasy mundurowej. Mówi, że latem bardzo denerwowały ją ciężkie buty i miała wiele zajęć związanych z aktywnością fizyczną. Jak twierdzi, jest jednak beznadziejna w sportach i woli nie przyznawać się do swojej przeszłości.

Relacje i sprawy uczuciowe w Teamie X

Monika Kociołek, choć nie wygląda, jest bardzo zazdrosną osobą. Jeśli chodzi o relacje z innymi, nie lubi być na drugim planie i poświęca się każdej znajomości. Natalia Kaczmarczyk ma dokładnie tak samo. Zawsze stara się wspierać swoich bliskich i przeżywa emocjonalnie każdą sytuację. Nie rozumie, dlaczego jest najmniej lubianym członkiem projektu i często jej z tego powodu przykro. Trzeba przyznać, że dziewczyny są naprawdę uczuciowe.

Oprócz tego widzowie dowiedzieli się, że Natsu prawdopodobnie rozstała się ze swoim chłopakiem. W jednym z faktów na swój temat wyznała, że była ostatnio na imprezie i podrywała tam dwóch mężczyzn jednocześnie. Patrycja zdradziła, że całowała się z kimś z Teamu X, jednak tę zagadkę pozostawia do rozwiązania widzom. Jak myślicie, o kogo chodziło?

Uczestnicy projektu znali się już wcześniej

Natsu i Leksiu wyznali, że kiedyś chodzili do tej samej szkoły. Natalia Kaczmarczyk uczyła się w plastyku, a Lekstan w szkole muzycznej, która znajdowała się w tym samym budynku. Jednak wtedy nie mieli pojęcia o swoim istnieniu. Ich szkoły posiadały wspólny basen i salę gimnastyczną. To właśnie za sprawą Natalii Kaczmarczyk Leksiu pojawił się w Teamie X. Znała jego umiejętności muzyczne i z pewnością poleciła go do pomocy przy tworzeniu piosenki. Przez pewien czas był nawet jednym z najlepszych trębaczy w swojej kategorii wiekowej!