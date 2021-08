Ekipa Friza nie ma sobie równych. Youtuberzy biją kolejne rekordy, a wyniki mówią same za siebie

Ostatnio można było przypuszczać, że nad Ekipą Friza zebrały się ciemne chmury. Youtuberzy mieli poważne problemy, co zmusiło ich do nagrania wyjaśnień. Okazuje się, że pierwszy koncert Ekipy przyniósł najpopularniejszym influencerom dobrą passę. Wciąż są niepokonani swoimi zasięgami i osiągają najlepsze wyniki w historii.

Ekipa pobija kolejne rekordy. Co stoi za ich sukcesem?

Filmy Ekipy Friza zawsze trafiają do karty "na czasie" w serwisie YouTube. Najczęściej utrzymują się tam nawet przez kilka dni. Youtuberzy doskonale znają algorytm portalu i wiedzą jak go wykorzystać. Tak jest również tym razem. Na ich kanałach zostały opublikowane materiały związane z muzyką, a wśród nich najnowszy animowany teledysk do utworu "Na zajawce" oraz dwa filmy z koncertu. Wideo opublikowane przez Friza utrzymywało się na pierwszym miejscu przez kilka dni. Obecnie prześcignął go ReZi z informacją o swoim rozstaniu z Agatą.

W ścisłej czołówce przez jakiś czas znajdował się materiał Murcix oraz teledysk opublikowany na wspólnym kanale Ekipy. Ich muzyka przyciąga uwagę i wiele osób żałuje, że nie pojawiło się na debiutanckim koncercie. Tak duże zainteresowanie może również wynikać z faktu, że sam Friz poinformował o nadchodzącym filmie. W ten weekend miał się ukazać film z całego występu youtuberów. Udział w FEST Festival niestety uniemożliwił zmontowanie materiału. Karol Wiśniewski poinformował, że jego premiera zostanie przesunięta.

Na czym polega fenomen Ekipy Friza?

Ekipa powstała dzięki pomysłowi Karola Wiśniewskiego, który jako pierwszy w Polsce utworzył format, w którym grupa youtuberów zamieszkuje razem, aby tworzyć wspólny kontent. Postawili na daily, czyli codzienne materiały publikowane przez cały rok. Projekt od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem i właśnie trwa jego trzeci sezon.

Ekipa Friza chętnie wylatuje w egzotyczne miejsca, gdzie tworzą ciekawe materiały, które trafią do zainteresowanej publiczności. Wyprzedzają wszystkie trendy i wiedzą, jakie kroki stawiać w działalności internetowej. Obecnie są spółką. Mają swój własny merch, lody (we współpracy z marką Koral), zeszyty, a nawet kolejkę w Energylandii. W planach są także napoje.

Na Ekipę nie ma mocnych? Konkurencja nie była w stanie stworzyć podobnego formatu na tak dużą skalę

Stuu, widząc sukces Ekipy, postanowił utworzyć konkurencyjny projekt - Team X. Niestety nie przemyślał kwestii, która najbardziej przyciągnęła ludzi. Friz zbudował swoją działalność z przyjaciółmi. Postawił na prawdziwe relacje, a to wzbudziło zaufanie wśród widzów. W przypadku pierwszej edycji Teamu X wiele osób twierdziło, że Stuart Burton stworzył maszynkę do powstawania nowych influencerów. Przyjaciółmi wówczas byli tylko on, Kacper Błoński i Marcin Dubiel. Zamknięcie w jednym domu obcych dla siebie ludzi skutkowało szeregiem konfliktów, a finalnie rozpadem Teamu X i zniknięciem Burtona z internetu.