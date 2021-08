Poczciwy Kryzchu wykorzystał swoją zajawkę motoryzacyjną i... przerobił auto na jacuzzi

Kamil Chwastek, który w internecie występuje pod pseudonimem Poczciwy Krzychu, jest obecnie jednym z najbardziej lubianych członków EkipyFriza. Fani uważają, że tworzy bardzo ciekawy kontent i wyróżnia się na tle kolegów.

Poczciwy Krzychy znowu przerabia samochód. Tym razem zbudował... jeżdżące jacuzzi

Kamil Chwastek co jakiś czas kupuje stosunkowo tanie auta, które są przeznaczone na złom i daje im nowe życie. Jedno przerobił na jeżdżącą lodówkę z lodami! Tym razem poszedł o krok dalej i postanowił wykonać skomplikowaną konstrukcję. Miał przy tym sporo pracy i majsterkowania, ale to jest właśnie to, co Chwastek lubi najbardziej. Nawet Patec zażartował, że jeśli Krzychu by nic teraz nie robił, można by się o niego zacząć martwić.

Ta marka, której nazwy nie wypowiadamy, powinna ci być wdzięczna za przywracanie ich samochodów do jakiegokolwiek sensu - zażartował Wujek Łuki na temat nielubianej przez niego marki samochodów.

Jeżdżące jacuzzi w wydaniu członka Ekipa? Nic prostszego

Poczciwy Krzychu przemyślał każdy swój krok. Postawił na niebieskie dno basenu, ponieważ, jak twierdzi, takie wygląda najlepiej. Następnie zamontował na dachu pompę, która miała odprowadzać wodę i ponownie wpuszczać ją do basenu jako bąbelki. Jak się jednak okazało, była ona za słaba, więc Poczciwy Krzychu musiał ponownie wykazać się kreatywnością. Postawił na utworzenie ciśnienia, które miało wypierać wodę. Wykorzystał do tego kompresor i był to strzał w dziesiątkę!

Kamil Chwastek wypróbował swoje jeżdżące jacuzzi w praktyce i zapowiedział, że niebawem pojawi się film, w którym wspólnie z Ekipą zrobią pool party. Ma zamiar podgrzać wodę i pojeździć wspólnie z przyjaciółmi po podwórku. Będziecie oglądać?

