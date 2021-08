Aleksandra Żebrowska nie boi się naturalnych ujęć, które pokazują jej prawdziwe życie. Żona aktora chętnie pokazywała internautom swoje ciało tuż po ciąży, czy kadry, na których karmi piersią swoje dziecko. Żebrowska nie ukrywa również, że jej dom nie zawsze wygląda jak idealne wnętrze z katalogu. Nic w tym dziwnego - ciężko jest zachować sterylną czystość przy trójce małych dzieci.

Aleksandra Żebrowska pozuje w odważnej bieliźnie

Ostatnie zdjęcie dodane przez Aleksandrę również pokazuje prozaiczną codzienność państwa Żebrowskich. Kobieta stoi tyłem do aparatu i pozuje na tle kuchni, która absolutnie nie wygląda na idealnie czystą i wysprzątaną. Z opisu dowiadujemy się także, że autorem fotografii jest jej mąż.

Znowu burdel - czytamy pod zdjęciem.

Uwagę obserwatorów konta Aleksandry przykuła bielizna kobiety. Żona Michała Żebrowskiego zdecydowała się na kolorowy biustonosz w kwiaty oraz szare majtki z... dziurą z tyłu. Czujni internauci od razu zrozumieli zawoalowany i dwuznaczny żart Żebrowskiej.

Uwielbiam pani metafory.

Cóż za dwuznaczny opis, uwielbiam twoje poczucie humoru i dystans.

Fajna ta gra słów w kontekście obrazka, zawsze tak jest - czytamy pod postem.

Nietrudno się domyślić, że pod zdjęciem pojawiły się również słowa od oburzonych komentatorów, których zniesmaczył żart Żebrowskiej. Internauci twierdzili, że stylizacja, w której dała sfotografować się Aleksandra jest niesmaczna i wyuzdana, a całemu zdjęciu brakuje walorów estetycznych.

Co sądzicie o najnowszym poście Żebrowskiej? Bawi was ten żart, czy to jednak przesada?