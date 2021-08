12 sierpnia na kanale Andziaks pojawił się pierwszy film po trzytygodniowej przerwie. Fani bardzo się o nią martwili, dlatego postanowiła się w końcu odezwać. Niestety, miała złe wieści - podała, że ostatnio bardzo źle się czuła.

Andziaks zachorowała na boreliozę

Angelika Zając, szerzej znana jako Andziaks, poinformowała w najnowszym filmie na kanale na YouTubie o swoim stanie zdrowia. Od dwóch lat często wspominała o złym samopoczuciu. Często towarzyszyły jej różnego rodzaju bóle i dolegliwości. Youtuberka postanowiła wybrać się do lekarza. Okazało się, że podobnie jak jej matka ma boreliozę. Angelika Zając poinformowała, że nigdy nie została ugryziona przez kleszcza, ale tą chorobą można się zarazić także od innych insektów.

Andziaks podaje, że w ostatnim czasie nie miała już na nic siły. To nie były już tylko bóle brzucha czy głowy. Dziewczyna całe dnie spędzała w łóżku, była bezsilna i z dnia na dzień było tak naprawdę coraz gorzej. Jej narzeczony potwierdzał, że przeważały u niej dni, gdy bardzo źle się czuje. Teraz influencerka przyznała, że ma za sobą szereg badań.

Bóle brzucha i podwyższony marker nowotworowy - to jedne z objawów, które mogą wskazywać na boreliozę

W dalszej części filmu Angelika Zając przyznała, że cierpi na potworne bóle brzucha. Nie są one związane z boreliozą i w najbliższym czasie wybiera się na USG. Dolegliwości towarzyszą jej już od dłuższego czasu i są praktycznie nieprzerwane. Oprócz tego ma podwyższony marker nowotworowy. Uspokaja swoich fanów, że nie jest to rak. Sama do końca jednak nie wie, co jej dolega. Jeśli jednak jej stan się pogorszy lub lekarza postawią nową diagnozę, od razu rozpocznie leczenie.

Andziaks zdecydowała się wyjawić prawdę na temat swojego stanu zdrowia, aby uniknąć nieprzyjemnych komentarzy. Nie chce, aby fani myśleli, że nie nagrywa i nie ma kontaktu z obserwatorami, bo jej się nie chce. Postanowiła, że będzie sięgać po kamerę, kiedy tylko poczuje się lepiej, aby dawać znać, co u niej. Aktualnie jest na etapie leczenia boreliozy i wykrywania dalszych przyczyn złego samopoczucia.