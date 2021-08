Ola z "Love Island" potwierdziła, że się z kimś spotyka. Na jej koncie na Instagramie pojawiło się kilka ujęć z partnerem. Nie pokazuje jednak jego twarzy, ale zdjęcia splecionych dłoni i romantyczne opisy jednoznacznie wskazują na nowy związek.

Ola z "Love Island" z chłopakiem na wakacjach

Ola jest finalistką drugiej edycji "Love Island". Już od pierwszego odcinka była sparowana z Rafałem. Stworzyli nawet związek na oczach widzów, jednak ostatecznie nie udało im się wygrać. Po opuszczeniu programu szybko się też rozstali i dziś nie mają ze sobą kontaktu.

Fani długo doszukiwali się informacji, z kim spotyka się uczestniczka. Po tym, jak opublikowała zdjęcia ze ślubu, koleżanki doszły do wniosku, że partnerem Oli jest Blondino z "Hotelu Paradise". Ostatecznie on zdementował te doniesienia twierdząc, że są tylko znajomymi. Teraz jednak nie ma wątpliwości, że Ola faktycznie znalazła miłość. Uczestniczka przybywa obecnie na wakacjach w Hiszpanii, a na Instagram wrzuca sporo zdjęć z wyjazdu.

Wiadomo, że wypoczywa tam z ukochanym - na jednym z ujęć się do niego tuli, na innym on trzyma dłoń na jej udzie.

The Best Feelings in the World... [Najlepsze uczucie na świecie - przyp. red.]. Piegusek - napisała Ola pod jednym ze zdjęć.

Na nagraniu zamieszczonym przez Olę na InstaStory widać z kolei tył partnera skaczącego do wody. Zwraca się do niego "Stary". Wybranek dziewczyny jest przeciwieństwem poprzedniego chłopaka, Rafała, o łagodnej urodzie - to postawny i opalony brunet w licznych tatuażach. Zdjęcia z wakacji pary znajdziecie w naszej galerii.