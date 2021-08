Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan niedawno w rozmowie z naszym reporterem zapewniali, że nie mają zbyt dużo czasu na imprezy. W związku z tym minione wesele Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego, na którym byli jednymi z gości, było dla nich świetną okazją do rozerwania się. Okazuje się, że od czasu do czasu mają też czas na randki i robią sobie wychodne w znacznie mniejszym składzie, bo tylko we dwoje.

Małgorzata i Radosław Majdanowie wystrojeni na randkę. Nie wszystkim spodobały się ich stroje

Małgorzata Rozenek, która znaczną część swojego życia pokazuje w mediach społecznościowych, a także w programach telewizyjnych, nie mogła odpuścić sobie pochwalenia się randką z mężem. Co prawda, była ona chyba jakiś czas temu, bo na zdjęciach widać, że są w jakimś ciepłym kraju, a Małgorzata i Radosław obecnie przebywają w Polsce.

Mimo to celebrytka na instagramowym profilu zaprezentowała ich stylizacje na wspólne wyjście. Nie da się ukryć, że kolorystycznie bardzo dopasowali się do siebie. Celebrytka włożyła białą sukienkę w czarne kropki, do której dobrała czarne szpilki. Radosław postawił na biały garnitur i również ciemne obuwie.

Gotowa na randkę - napisała Małgorzata.

Wpis Małgorzaty podzielił internautów. Część osób pozazdrościła jej randki i pochwaliła stroje pary, ale niektórzy uważają, że ubrania są brzydkie i niestosowne.

Szczerze? Pan Radzio powinien zmienić stylistę, a pani mimo super zgrabnych nóg nieco dłuższe sukieneczki. Bo zrobiło się niestety odpustowo.

Wow! Pięknie wyglądacie!

Biały garnitur i czarne buty?

Sukienka petarda! - czytamy w komentarzach.

Wy też uważacie, że to nietrafione stylizacje?

