Fani Dody od jakiegoś czasu podejrzewali, że piosenkarka rozstała się ze swoim mężem, Emilem Stępniem. Ona długo tego nie komentowała, ale w końcu na początku czerwca ogłosiła, że bierze rozwód. Wówczas zamieściła wpis w mediach społecznościowych. Teraz podała więcej szczegółów.

Doda zdradziła, kiedy złożyła pozew rozwodowy

Choć Doda podała publicznie informację o rozwodzie, to wiele razy podkreślała, że nic więcej w tej kwestii nie będzie mówić. Przed występem w Sopocie zaapelowała także do dziennikarzy, by nie zdawali jej pytań o relacje z Emilem Stępniem, tylko żeby skupili się na jej działalności zawodowej.

Od czasu rozstania Doda niemal cały czas jest zasypywana pytaniami o nowy związek, zwłaszcza że pojawiły się sugestie, że łączy ją coś więcej niż tylko przyjaźń z Maxem Hodgesem. W końcu zabrała głos i skomentowała całe zamieszanie.

Jeden z internautów był jednak zaciekawiony nie nowymi relacjami piosenkarki, ale postanowił pod ostatnim zdjęciem wokalistki zapytać, jak wygląda sytuacja między nią, a jej byłym partnerem.

Co z Emilem, bo nie jestem na bieżąco? - zapytał jeden z fanów.

Co ciekawe, Doda odpowiedziała, a w komentarzu jeszcze raz napisała, że się rozwodzą. Przy okazji zdradziła też, kiedy dokładnie złożyła pozew o rozwód.

Pół roku temu złożyłam pozew o rozwód - odpisała.

Myślicie, że z czasem się otworzy i zdradzi więcej szczegółów relacji z Emilem Stępniem?

