Jesienią na anteny stacji telewizyjnych powrócą kultowe programy. Jednym z nich będzie "The Voice of Poland". Niedawno okazało się, że w show pojawi się odmienione jury. W składzie znalazła się m.in. Sylwia Grzeszczak. Piosenkarka zadebiutowała w tej roli. Na planie pojawiła się w stylizacji, która robi wrażenie.

Sylwia Grzeszczak pozytywnie zaskoczyła internautów swoim innym obliczem

Sylwia Grzeszczak na spotkaniu jurorów "The Voice of Poland". Góra stylizacji zabudowana, ale ten dół!

Program jeszcze nie ruszył, ale produkcja już nad nim pracuje. Ostatnio odbyło się spotkanie trenerów nadchodzącej edycji. Nie zabrakło na nim Sylwii Grzeszczak, która wkrótce zadebiutuje w nowej roli. Piosenkarka na tę okazję postawiła na ciemną stylizację z połyskującymi elementami. Założyła czarną sukienkę z zabudowanym dekoltem, który zdobiły błyszczące kamyczki. Znalazły się one także na marynarce wokalistki, a także przy zakończeniu sukienki. Choć cały strój wydaje się skromny, to jednak przez te połyskujące w świetle reflektorów elementy, robi wrażenie. Grzeszczak uzupełniła swój look o czarne szpilki i wiszące kolczyki.

"The Voice of Poland" - skład jury 12. edycji

"The Voice of Poland" rusza jesienią w TVP. To już 12. edycja uwielbianego przez widzów show. Jak będzie wyglądać skład jury? Trenerami tej edycji będą weterani programu, Tomson i Baron, którzy zasiądą na trenerskich fotelach już po raz dziesiąty. Zadebiutuje Sylwia Grzeszczak. Do show wraca legenda polskiej muzyki rockowej - Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska.

