Agnieszka Woźniak-Starak miałaby szansę na sprawdzenie się w roli stylistki albo blogerki modowej? Jak najbardziej! Dziennikarka bardzo często zachwyca swoimi stylizacjami. Część z nich jest bardzo prosta, a mimo to robi wrażenie. Tak też jest w przypadku looku, w którym w sobotę opuszczała studio "Dzień dobry TVN".

Agnieszka Woźniak-Starak w letniej stylizacji. Torba idealna na plażę!

Agnieszka Woźniak-Starak często w swoich stylizacjach eksponuje nogi, jednak tym razem je zasłoniła. Dziennikarka wybrała jasną, sięgającą do kostek suknię z falbanami. Do tej kreacji w boho stylu wybrała dodatki w bardzo letnim klimacie - beżowy koszyk z frędzlami oraz wiązane sandały na słomkowej podeszwie. Jak widać, ta stylizacja sprawdziła się nie tylko do pracy. Idealnie pasuje na co dzień, a także na plażę.

Dziennikarka często wybiera takie zestawy, w których wystarczy zmienić jeden element, by uzyskać nieco inną odsłonę. Pokazała to też ostatnio, kiedy założyła komplet, który już kiedyś miała na sobie. Zmieniła jednak buty. Założyła jesienne botki zamiast wiązanych sandałów, które miała na sobie także podczas sobotniej wizyty w pracy.

Agnieszka Woźniak-Starak już nie raz pokazała, że lubi bawić się modą. Jej stylizacje często wyglądają na bardzo proste, jednak dziennikarka z pozoru zwykłe ubrania łączy w taki sposób, że ostatecznie osiąga efekt WOW. Podoba wam się styl Agnieszki Woźniak-Starak?

