Margaret, a właściwie Małgorzata Jamroży, szokuje niemal od początku swojej działalności artystycznej. Wówczas, kiedy debiutowała, wypuściła teledysk do piosenki "Thank You Very Much", w której występują nadzy ludzie. Teraz jej teledyski nie są aż tak odważne, ale piosenkarka szaleje za to ze swoimi stylizacjami. Spodnie, które miała ostatnio na sobie, podzieliły internautów.

Margaret znów szokuje strojem. Założyła spodnie z penisem

Margaret kocha kolorowe i nietypowe stylizacje. Nawet na co dzień wybiera ubrania, które rzucają się w oczy. Nic dziwnego, że na scenie albo podczas publicznych występów, udziałów w programie tym bardziej pozwala sobie zaszaleć. Często też decyduje się na nietypowe fryzury i makijaże.

Po jej ostatnim występie szeroko komentowany jest strój, w którym dała koncert. Margaret założyła limonkowe bodu z czarnymi wstawkami oraz luźne, jeansowe spodnie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, co znalazło się na spodniach. Z przodu, w okolicy rozporka, można zauważyć kryształki, które układają się w kształt penisa.

Open'er Festival zawsze był na mojej liście marzeń. Dzięki, że byliście. Jesteście KOTAMI! Odhaczam i lecę dalej! Trasa MAGGIE VISION już w październiku! - napisała Margaret pod zdjęciem z koncertu.

Internauci skupili się jednak nie na opisie do fotki, a na wspomnianych spodniach. Głosy są podzielone. Niektórzy są rozbawieni, a inni zażenowani.

Porażka stylizacyjna.

Te spodnie to hit!

Obrzydliwe.

Te spodnie to lekka przesada.

Spodnie po prostu wymiatają.

Penis na spodniach? Serio? W jakich ja czasach żyję - czytamy pod zdjęciem.

