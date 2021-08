Anna Powierza zachwala odkurzacz, który mógłby zapobiec rozpadowi jej poprzednich związków

Anna Powierza, która jest znana z roli Czesi z "Klanu", kilka lat temu zakończyła związek, którego owocem jest jej córka. Aktorka niedawno została zapytana o życie miłosne i wróciła wspomnieniami do tej relacji. Rozpadła się z powodu niezgodności w kwestii sprzątania?

REKLAMA

Anna Powierza wyjaśniła, czemu nie dostała pewnej roli. Powód? Zaskakujący

Zobacz wideo Annę Powierzę dopadł efekt jo-jo. "Najpierw beza, potem dieta"

Anna Powierza wspomniała relację z byłym partnerem

Anna Powierza rozstała się z ojcem swojego dziecka w 2015 roku. Choć jest obecna w show-biznesie i mediach społecznościowych, gdzie dzieli się m.in. rozbieranymi zdjęciami, to nie opowiada o życiu prywatnym aż tak często, jak inne celebrytki. Ostatnio jednak została zapytana o życie uczuciowe. Choć przyznała, że teraz jest zakochana, ale nie chce mówić o tej relacji, to wspomniała związek z przeszłości. Wygląda na to, że w kwestii sprzątania nie mogła dogadać się z byłym partnerem.

Biorąc pod uwagę, że mieszkam sama z moją córką i obie jesteśmy kobietami, to ciężko nam na jakiegoś konkretnego mężczyznę zwalić obowiązki domowe. Mój najlepszy zakup w życiu to był odkurzacz, który sam odkurza. I z jakiegoś powodu nazwałyśmy go Milusia, czyli żeńskim imieniem. I muszę powiedzieć, że pewnie gdyby się nazywał Zdzisiek, nie odkurzałby tak dokładnie, nie robiłby tego z takim zaangażowaniem, jak robi to nasza Milusia. To jest najlepsze, co mogło mnie spotkać. I myślę, że gdybym miała ten odkurzacz wcześniej, to nie miałabym tak często kryzysu w związku - powiedziała w rozmowie z JastrząbPost.

Mamy nadzieję, że w nowym związku, o którym napomknęła, udaje się uniknąć sprzeczek o czystość w domu.

Znana fotografka opublikowała rozbierane zdjęcie aktorki "Klanu". Fani: Majstersztyk