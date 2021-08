Agnieszka Włodarczyk spełnia się w roli matki i chętnie chwali się zdjęciami swojej pociechy w mediach społecznościowych. Aktorka zamieściła nowe fotografie syna i zastanawia się, do kogo Milan jest podobny.

Agnieszka Włodarczyk zastanawia się, do kogo podobny jest jej syn

Agnieszka Włodarczyk długo trzymała dla siebie i bliskich informację o tym, że jest w ciąży. Kiedy jednak ogłosiła radosną nowinę, nie krępowała się z publikowaniem ciążowych zdjęć i informowaniem o swoim samopoczuciu. Po narodzinach syna też chętnie porusza prywatne kwestie.

Ostatnio aktorka zaczęła się zastanawiać, do kogo podobny jest Milan, którego doczekała się z Robertem Karasiem. Przyznała, że właściwie trudno to ocenić, bo wiele osób uważa, że Włodarczyk i Karaś też są do siebie podobni.

No i kto tu rozkmini do kogo podobny jest nasz syn, skoro my jesteśmy podobni do siebie? Bo tak przynajmniej mówi większość z was - napisała.

Internauci odezwali się w komentarzach i ich głosy były podzielone.

Cała mama!

Do tatusia.

Podobni, ale mały jednak cała mamunia - czytamy.

Pod zdjęciem znalazł się także komentarz zamieszczony przez Ewę Minge, która przypomniała pewną teorię, że jeśli partnerzy są do siebie podobni, to bardzo dobrze to wróży związkowi.

Takie podobieństwo zwiastuje "żyli długo i bardzo szczęśliwie". A syn jakby nie liczyć po połowie dostał - napisała.

Słyszeliście o takiej teorii? Do kogo według was jest podobny Milan?

